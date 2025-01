Zemlja zlatnih plaža, plemenske tradicije i karipskih ritmova: Zelenortski Otoci još su neistražen arhipelag zapadno od afričke obale

Gledajući susret naših rukometaša sa Zelenortskim Otocima, mnogi su se zapitali kakva je to država, gdje se nalazi i kako se uopće našla na Svjetskom prvenstvu? Zelenortski Otoci ili, kako ih se još naziva, Zelenortska Republika odnosno Kapverdski Otoci, pokazali su se kao vrlo korektna momčad, koja je ulaskom u drugi krug već ispunila svoj cilj, a nama su nakon poraza od Egipta poslužili kao najbolji mogući suparnik za vraćanje poljuljanog samopouzdanja i ponovno uskakanje u pobjednički kolosijek, što smo u sjajnoj pucačkoj predstavi i potvrdili. No što doista znamo o Zelenortskim Otocima?

Pola stoljeća neovisnosti

Ova bivša portugalska kolonija neovisnost je stekla relativno kasno, tek 1975. godine, i to nakon što je završena era dugogodišnjeg portugalskog vladara Antonija Salazara. Njegovom smrću i izbijanjem tzv. Revolucije karanfila, odnosno pobune vojnika i stanovništva protiv fašističke diktature, došao je kraj tvrdoj kolonijalnoj politici službenog Lisabona i nastala je Zelenortska Republika.

Osim jezika i vjere, Portugalci su im u nasljeđe ostavili i sportski duh i ljubav prema sportu, što su oni i pokazali na tri posljednja rukometna prvenstva. Doduše, 2021. u Egiptu suspendirani su tijekom natjecanja jer su se svi zarazili koronavirusom. Optužili su ih da nisu poštovali mjere i izbačeni su, ali zato su prije dvije godine u Poljskoj i Švedskoj ostvarili prvu povijesnu pobjedu nad Urugvajem.

Zelenortska Republika ili Zelenortski Otoci (portugalski: Cabo Verde, zelenortski kreolski: Kabu Verdi) su mala, još uvijek nedovoljno istražena otočna država. Riječ je zapravo o arhipelagu sastavljenom od 10 otoka vulkanskog podrijetla u sjevernom dijelu Atlantskog oceana, oko 600 km zapadno od afričke obale. Portugalski naziv Cabo Verde (Zeleni rt) dolazi od najzapadnije točke Afrike, koja je danas u Senegalu. Zelenortski otoci bili su nenaseljeni kad su ih Portugalci otkrili 1456. godine i uključili u svoje kolonijalno carstvo. Zbog svog su položaja postali važna luka i značajno središte trgovine robovima.

Neovisnost su dobili zahvaljujući naporima Afričke stranke za nezavisnost Gvineje Bisau i Zelenortskih otoka. Poslije stjecanja nezavisnosti ASNGZ je pokušao ujediniti Zelenortske Otoke i Gvineju Bisau kontrolirajući vlade obiju država, ali ti su planovi 1980. propali.Bolji poznavatelji Zelenortskih Otoka reći će vam da je to zemlja predivnih beskrajnih, uglavnom polupraznih plaža pijeska zlatne boje i slabe egzotične vegetacije. Zemlja je to mnogobrojnih podvodnih špilja i olupina te raj za surfere i ronioce. Ni kulturni aspekti nisu ništa manje fascinantni. Bogata afrička plemenska tradicija ovdje se miješa s ritmovima Kariba, stvarajući eksplozivan kulturni miks i jedinstvenu kombinaciju. Zelenortska Republika sastoji se od 10 većih i osam manjih otoka. Jedini nenaseljeni otok je Santa Luzia. Danas je to prirodni rezervat. Svi otoci su vulkanskog podrijetla, a jedini aktivni vulkan je na otoku Fogo.

Portugal ih želi uključiti u EU

Zemlja oskudijeva resursima. Suše su česte, tako da je nedostatak vode jedan od glavnih problema. Stanovništvo se bavi poljoprivredom na samo četiri otoka, a BDP se uglavnom zasniva na uslužnim i ugostiteljskim poslovima. Zelenortski Otoci surađuju s Portugalom na svim razinama gospodarstva. Od devedesetih godina doživjeli su značajan gospodarski napredak. Portugal čak predlaže uključenje Zelenortske Republike u EU. BDP je za 2004. procijenjen na 1400 USD po stanovniku, mjereno po PPP-u (paritet kupovne moći), a prema posljednjim podacima to iznosi 6.913 američkih dolara po stanovniku.

Većina od 598 tisuća stanovnika su doseljenici iz Portugala i potomci bivših afričkih robova. Glavni i najveći grad je Praia sa 194.187 stanovnika. To je politički, obrazovni i ekonomski centar zemlje i velika izvozna luka za poljoprivredne proizvode – kavu, šećernu trsku i tropsko voće.

U novije vrijeme razvija se turizam, posebno na otocima Sal i Boa Vista. Odlučite li se za putovanje na ovu egzotičnu destinaciju, u turističkim agencijama reći će vam kako svaki od otoka zaslužuje posjet i svaki je na svoj način jedinstven. Najjednostavnije je doći na Sal i Santiago, zato što jedini imaju međunarodne zračne luke i najlakše ih je dosegnuti. Iz Zagreba je do oba navedena otoka potrebno po jedno presjedanje, obično u Lisabonu. Ukupno trajanje letova je oko 15 sati. Hotela nema puno, ali pružaju sasvim zadovoljavajuću uslugu i većinom su na plaži.

>> FOTOGALERIJA Ovo su najljepša i najpoznatija sela u Hrvatskoj, možete li ih prepoznati po samo jednoj fotografiji?