Zagreb Pride: Bandić nam je skinuo LGBT zastave, Markić: Naše su ukrali

U središtu Zagreba u srijedu su s javnih površina uklonjene LGBT zastave i zamijenjene su zastavama Hoda za život. To je Lijevo-zelenoj koaliciji bilo dovoljno da sazove konferenciju za medije i ustvrdi kako iza svega stoje partikularni politički interesi gradonačelnika Milana Bandića koji se pred izbore pokušava zavući pod skute desnici jer ga je HDZ očito napustio.

Međutim, Željka Markić je u razgovoru za Večernji list demantirala takve teze kazavši kako postoje vrlo jasno propisane procedure kad je u pitanju postavljanje zastava na gradskim površinama.

"Takvu proceduru poštovala je i naša inicijativa Hod za život i ona je prihvaćena. Mi smo se, naime, još prošle godine gradu Zagrebu prijavili za održavanje aktivnosti. Riječ je o najnormalnijem procesu prijavljivanja nekakvog događanja i obično je praksa da se u tjednu održavanja ne samo naših, već i drugih inicijativa izvjese zastave i simboli platformi, udruga i sl.", istaknula je glavna koordinatorica inicijative, a osvrnula se i na prozivke Tomislava Tomaševića iz Lijevo-zelene koalicije koji je kazao da se Bandić dodvorava ekstremnoj desnici i konzervativnim udrugama.

"Ako je postavljanje zastava Hoda za život politički ustupak onda bismo prema toj istoj logici mogli kazati da su LGBT zastave politički ustupak radikalno lijevim udrugama i strankama", kaže Markić koja nam je još kazala kako je s Trga kralja Tomislava ukradeno čak šest njihovih zastava, a što je, tvrdi, upravo motivirano huškačkom retorikom Tomislava Tomaševića i njegovih političkih partnera - Katarine Peović iz Radničke fronte, Danijele Dolenec iz platforme Možemo i Rade Borić iz Nove ljevice.

O krađi i mogućem uništavanju zastava je, kaže Markić, obaviještena policija, a počinitelji su navodno i snimljeni obližnjim nadzornim kamerama pa ih ne bi trebao biti problem identificirati i pronaći.

"U Zagrebu, ima mnogo ljudi koji žele vidjeti kako se vijore zastave života u našem gradu. Mi plaćamo doprinose, poreze, radimo i stvaramo, doprinosimo na najrazličitije načine ovom gradu, svake nas godine ima na desetke tisuća koji hodamo za pravo na život bez diskriminacije. Naše je pravo da organiziramo manifestacije u skladu s našim vrijednostima i naše je pravo da se, prema istoj proceduri kao i za sve druge, vijore naše zastave. Čini mi se da radikalna ljevica zna biti tolerantna samo prema svojim istomišljenicima. Postoji procedura postavljanja zastava koja vrijedi za sve građane, udruge i građanske inicijative. Pa onda i za nas", dodala je Markić.

Za komentar smo se obratili i Ani Urlić iz Zagreb Pridea koja je na sličnom tragu razmišljanja kao i spomenuti zagrebački političari. Ona tvrdi kako uopće nema sumnje da manevar sa zastavama ima duboku predizbornu pozadinu.

"Ovo nije prvi put da Milan Bandić i Željka Markić javno iskazuju svoje prijateljstvo. Sjetimo se samo njihove političke i poslovne suradnje u proteklih sedam ili osam godina, a tu su još i afere sa štandovima koje joj je davao u vrijeme organiziranja referenduma po povoljnim uvjetima i time oštetio gradski proračun", kaže nam Urlić.

I ona tvrdi kako su se na vrijeme obratili nadležnom gradskom uredu zbog postavljanja zastava.

"Radili smo kao i obično. Htjeli smo istaknuti naše zastave u periodu od 17. svibnja kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije pa sve do 13. lipnja kada se održava sama povorka ponosa. No, ove godine odobrena su nam periodi od 12. do 17 svibnja i od 8. do 13. lipnja", dodajući kako je ne bi čudilo da se Hod za život koji je bio predviđene za 30. svibnja održi neposredno pred parlamentarne izbore.

A iz svega zapravo proizlazi kako su i jedni i drugi tražili dopuštenje od grada za postavljanje zastava i za to dobili dozvolu. U međuvremenu su organizatori Hoda za život odgodili manifestaciju zbog nepovoljne epidemiološke situacije pa se sve očito pretvorilo, kako smo neslužbeno i doznali u zagrebačkoj gradskoj upravi, u birokratsku konfuziju budući da je vijest o odgodi Hoda za život stigla tek jučer, kada su i zastave shodno dogovoru grada i inicijative trebale biti izvješene.