Obećanja odmah padnu u vodu, u Rusiji ih dočekala surova stvarnost: 'Vanjski svijet je naš neprijatelj'

Tisuće Sjevernokorejaca šalje se na rad u uvjetima sličnim ropstvu u Rusiju kako bi popunili veliki nedostatak radne snage pogoršan ruskom invazijom na Ukrajinu, saznaje BBC. Moskva se više puta obraćala Pjongjangu za pomoć u ratu, koristeći njihove rakete, topničke granate i vojnike. Sada, kada je mnogo ruskih muškaraca ili poginulo, ili je angažirano u borbama, ili je pobjeglo iz zemlje, južnokorejski obavještajni dužnosnici rekli su BBC-u da se Moskva sve više oslanja na sjevernokorejske radnike.

BBC je razgovarao sa šest Sjevernokorejaca koji su pobjegli iz Rusije od početka rata. Razgovarali su i s vladinim dužnosnicima, istraživačima i onima koji pomažu u spašavanju radnika. Oni su opisali kako su muškarci izloženi "užasnim" radnim uvjetima, te kako sjevernokorejske vlasti pooštravaju kontrolu nad radnicima kako bi ih spriječile u bijegu. Jedan od radnika, Jin, rekao je da je po dolasku u ruski Daleki istok bio praćen od zračne luke do gradilišta od strane sjevernokorejskog sigurnosnog agenta, koji mu je naredio da ne razgovara ni s kim niti gleda bilo što. - Vanjski svijet je naš neprijatelj - rekao mu je agent. Odmah je stavljen na posao izgradnje visokih stambenih zgrada više od 18 sati dnevno, rekao je. Svih šest radnika s kojima je BBC razgovarao opisali su iste stvari: buđenje u 6 ujutro i prisilni rad na izgradnji visokih zgrada do 2 sata u noći, s samo dva slobodna dana godišnje.

- Buđenje je bilo zastrašujuće, shvaćajući da moraš ponoviti isti dan iznova - rekao je građevinski radnik Tae koji je prošle godine uspio pobjeći iz Rusije. Tae se prisjetio kako su mu ruke ujutro bile ukočene, paralizirane od rada prethodnog dana. - Neki ljudi bi napuštali svoje mjesto da spavaju tijekom dana ili bi zaspali stojeći, ali nadglednici bi ih pronašli i tukli. Bilo je kao da umiremo - rekao je drugi radnik, Chan. - Uvjeti su zaista užasni - rekao je Kang Dong-wan, profesor na Sveučilištu Dong-A u Južnoj Koreji, koji je više puta putovao u Rusiju kako bi intervjuirao sjevernokorejske radnike. - Radnici su izloženi vrlo opasnim situacijama. Noću se svjetla gase i rade u mraku, s malo sigurnosne opreme - dodao je. Bjegunci su za BBC rekli da su radnici zatvoreni na gradilištima dan i noć, gdje ih nadziru agenti sjevernokorejskog odjela za državnu sigurnost.

Spavaju u prljavim, prenatrpanim kontejnerima punim kukaca ili na podu nedovršenih stambenih zgrada, s ceradama preko okvira vrata kako bi se zaštitili od hladnoće. Jedan radnik, Nam, rekao je da je jednom pao s četiri metra i "razbio" lice, što ga je učinilo nesposobnim za rad. Čak ni tada mu nadglednici nisu dopustili da napusti gradilište kako bi posjetio bolnicu. U prošlosti su deseci tisuća Sjevernokorejaca radili u Rusiji, zarađujući milijune funti godišnje za sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una i njegov režim kojem je nedostajalo gotovine. Zatim je 2019. UN zabranio zemljama korištenje ovih radnika kako bi prekinuo Kimove fondove i spriječio ga u izgradnji nuklearnog oružja, što je značilo da je većina poslana kući.

Ali prošle godine je više od 10.000 radnika poslano u Rusiju, prema južnokorejskom obavještajnom dužnosniku koji je razgovarao s BBC-om pod uvjetom anonimnosti. Rekli su nam da se očekuje dolazak još više radnika ove godine, s tim da bi Pjongjang mogao poslati više od 50.000 radnika ukupno. Naglo povećanje znači da su sjevernokorejski radnici sada po cijeloj Rusiji. Dok većina radi na velikim građevinskim projektima, drugi su raspoređeni u tvornice odjeće i IT centre kršeći UN-ove sankcije koje zabranjuju korištenje sjevernokorejske radne snage. Ruski vladini podaci pokazuju da je više od 13.000 Sjevernokorejaca ušlo u zemlju 2024., što je 12 puta više nego prethodne godine. Gotovo 8.000 ih je ušlo na studentske vize, ali prema obavještajnom dužnosniku i stručnjacima, ovo je taktika koju Rusija koristi za zaobilaženje UN-ove zabrane, piše BBC.

- Rusija trenutno pati od ozbiljnog nedostatka radne snage, a Sjevernokorejci nude savršeno rješenje. Jeftini su, vrijedni i ne upuštaju se u nevolje - rekao je Andrei Lankov, profesor na Sveučilištu Kookmin u Seulu i poznati stručnjak za odnose Sjeverne Koreje i Rusije . Većina radnika odlazi u nadi da će pobjeći od siromaštva i moći kupiti kuću za svoju obitelj ili pokrenuti posao kada se vrate. Samo najpouzdaniji muškarci biraju se nakon rigorozne provjere, a moraju ostaviti svoje obitelji. Ali većina njihovih zarada šalje se izravno sjevernokorejskoj državi kao "naknada za lojalnost". Preostali dio, obično između 100-200 dolara (74-149 funti) mjesečno, bilježi se u knjigama. Radnici taj novac dobivaju tek kada se vrate kući, što je, prema stručnjacima, nova taktika za sprječavanje bijega. Kada muškarci shvate stvarnost teškog rada i nedostatka plaće, to može biti poražavajuće. Tae je rekao da se "sramio" kada je saznao da su drugi građevinski radnici iz središnje Azije plaćeni pet puta više od njega za trećinu posla. Radnik Jin i dalje se ljuti kada se sjeti kako su ih drugi radnici zvali robovima. - Niste ljudi, samo strojevi koji mogu govoriti - rugali su se. U jednom trenutku, Jinov menadžer mu je rekao da možda neće dobiti nikakav novac kada se vrati u Sjevernu Koreju jer je državi potreban. Tada je odlučio riskirati život da pobjegne.Tae je odlučio pobjeći nakon što je gledao YouTube videe koji pokazuju koliko su plaćeni radnici u Južnoj Koreji. Jedne noći spakirao je svoje stvari u vreću za smeće, stavio deku ispod plahti da izgleda kao da još spava i iskrao se s gradilišta. Pozvao je taksi i putovao tisuće kilometara diljem zemlje kako bi se sreo s odvjetnikom koji mu je pomogao organizirati putovanje u Seoul. Posljednjih godina mali broj radnika uspio je organizirati bijeg koristeći zabranjene rabljene pametne telefone, kupljene štednjom malog dnevnog dodatka koji su dobivali za cigarete i alkohol. Kako bi spriječile ove bjegove, više izvora nam je reklo da sjevernokorejske vlasti sada pooštravaju ionako ograničenu slobodu radnika.