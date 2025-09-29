Naši Portali
Proroci upozoravaju

Baba Vanga i Nostradamus složni: Treći svjetski rat počinje 2025. – evo gdje će izbiti!

Baba Vanga i Nostradamus
Wikipedia
VL
Autor
Ana Hajduk
29.09.2025.
u 11:30

Treći svjetski rat? Globalni sukobi? Povratak kuge? Čini se kao scenarij horor filma, ali upravo to predviđaju najpoznatiji proroci. Njihove vizije za 2025. zvuče zastrašujuće – a ono što kažu moglo bi vas šokirati.

Od davnina proroci zbunjuju svijet svojim vizijama budućnosti – od ratova do prirodnih katastrofa. I dok skeptici sve to odbacuju kao puke slučajnosti, proročanstva Babe Vange i Nostradamusa ponovno uzburkavaju javnost. Ovoga puta, čak četvero poznatih proroka i mistika povezuje 2025. godinu s velikim ratom, pa čak i mogućnošću Trećeg svjetskog rata. S obzirom na globalne napetosti, uključujući rusku invaziju na Ukrajinu i sve češće sukobe, takva proročanstva dobivaju dodatnu pažnju, piše LADBible

Baba Vanga: Slijepa bugarska proročica, iako preminula prije tri desetljeća, ostaje “kraljica predviđanja”. Tvrdila je da će Treći svjetski rat započeti na Istoku, a Rusija će na kraju dominirati svijetom. Ako se njene riječi odnose na Ukrajinu, očito je pogriješila s vremenom – ali i dalje se citira kao dokaz da “rat tek dolazi”.

Nostradamus: Francuski prorok iz 16. stoljeća povezuje katastrofu s 2025. godinom. Prema njegovim stihovima, Engleska bi mogla biti ishodište sukoba, a Europa bi svjedočila “okrutnim ratovima” i “velikoj kugi prošlosti”. Njegove metafore uvijek su otvorene interpretaciji, što objašnjava zašto i danas intrigiraju.

“Živući Nostradamus” – Athos Salomé: Brazilac Athos Salomé tvrdi da je globalni sukob neizbježan, ali dodaje modernu dimenziju – rat neće biti samo među ljudima, već i između ljudi i strojeva. Time aludira na rastuću ulogu umjetne inteligencije i dronova u ratovanju.

Nicolas Aujula: Londonski hipnoterapeut Nicolas Aujula najavio je da bi “nedostatak suosjećanja” mogao dovesti do sukoba već sredinom 2025. godine. Iako se njegova prognoza nije točno poklopila s vremenom, upozorio je na “strašne činove nasilja u ime religije i nacionalizma” – nešto što, realno, čovječanstvo prati stoljećima.

Bez obzira vjerujete li prorocima ili ih smatrate majstorima nejasnih izjava, zajednička nit njihovih predviđanja uvijek je ista – rat, sukobi i tamna budućnost. A hoće li 2025. zaista donijeti Treći svjetski rat ili će ova godina proći kao još jedna “promašena vizija”, ostaje za vidjeti.

Baba Vangina proročanstva za 2025.: Ovi horoskopski znakovi mogli bi postati milijunaši!
Baba Vanga i Nostradamus
1/4
Ključne riječi
Ukrajina Rusija rat treći svjetski rat proroci predviđanja nostradamus Baba Vanga

Komentara 3

Pogledaj Sve
MM
Marljivi mrav
11:51 29.09.2025.

Pa nije ti to igrica na plejki da samo stisneš restart. Uostalom za žutilo su postojale novine samo sa tim pa tko voli neka izvoli.

CA
cane69
12:34 29.09.2025.

Opet nista o prorocanstvu kad ce Hajduk biti prvak.

VI
Vérité Indolore56
12:29 29.09.2025.

Lijepa moja Hrvatska, sve u meni govori da si na pogrešnoj strani povijesti. Kakvi, takvi, ovo dvoje imali su isuviše točne vizije koje su nama nedostupne.

