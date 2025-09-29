Baba Vanga i Nostradamus složni: Treći svjetski rat počinje 2025. – evo gdje će izbiti!

Od davnina proroci zbunjuju svijet svojim vizijama budućnosti – od ratova do prirodnih katastrofa. I dok skeptici sve to odbacuju kao puke slučajnosti, proročanstva Babe Vange i Nostradamusa ponovno uzburkavaju javnost. Ovoga puta, čak četvero poznatih proroka i mistika povezuje 2025. godinu s velikim ratom, pa čak i mogućnošću Trećeg svjetskog rata. S obzirom na globalne napetosti, uključujući rusku invaziju na Ukrajinu i sve češće sukobe, takva proročanstva dobivaju dodatnu pažnju, piše LADBible.
Baba Vanga: Slijepa bugarska proročica, iako preminula prije tri desetljeća, ostaje “kraljica predviđanja”. Tvrdila je da će Treći svjetski rat započeti na Istoku, a Rusija će na kraju dominirati svijetom. Ako se njene riječi odnose na Ukrajinu, očito je pogriješila s vremenom – ali i dalje se citira kao dokaz da “rat tek dolazi”.
Nostradamus: Francuski prorok iz 16. stoljeća povezuje katastrofu s 2025. godinom. Prema njegovim stihovima, Engleska bi mogla biti ishodište sukoba, a Europa bi svjedočila “okrutnim ratovima” i “velikoj kugi prošlosti”. Njegove metafore uvijek su otvorene interpretaciji, što objašnjava zašto i danas intrigiraju.
“Živući Nostradamus” – Athos Salomé: Brazilac Athos Salomé tvrdi da je globalni sukob neizbježan, ali dodaje modernu dimenziju – rat neće biti samo među ljudima, već i između ljudi i strojeva. Time aludira na rastuću ulogu umjetne inteligencije i dronova u ratovanju.
Nicolas Aujula: Londonski hipnoterapeut Nicolas Aujula najavio je da bi “nedostatak suosjećanja” mogao dovesti do sukoba već sredinom 2025. godine. Iako se njegova prognoza nije točno poklopila s vremenom, upozorio je na “strašne činove nasilja u ime religije i nacionalizma” – nešto što, realno, čovječanstvo prati stoljećima.
Bez obzira vjerujete li prorocima ili ih smatrate majstorima nejasnih izjava, zajednička nit njihovih predviđanja uvijek je ista – rat, sukobi i tamna budućnost. A hoće li 2025. zaista donijeti Treći svjetski rat ili će ova godina proći kao još jedna "promašena vizija", ostaje za vidjeti.
