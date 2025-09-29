Noćašnji napad samo uvod? Ukrajina dobila zeleno svjetlo za američke projektile dometa 300 km, no oni su manji problem za Rusiju

Ruski izvori navode kako je noćas ATACMS raketama napadnuta ruska tvornica u Karačevu, istočno od Brjanska, koja se nalazi oko 120 kilometara od ukrajinske granice. Taj napad bi bio dokaz kako su SAD ukinuli ograničenja na dalekometne napade američkim oružjem unutar Rusije, a koje je uveo američki predsjednik Donald Trump ovoga proljeća.



Zanimljivo je kako je ovaj grad bio meta i prvog ikada napada ATACMS projektlima u dubini Rusije, u studenom prošle godine. Tada je tadašnja američka administracija predsjednika Joe Bidena ublažila bila svoje restrikcije napada tim oružjem dublje u ruskom teritoriju, dozvolivši ga ranije koristiti samo u području Kurska i graničnom području. Prvi napad izveden je tada na vojni cilj upravo u Karačevu.