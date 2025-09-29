Naši Portali
NAPADNUTA TVORNICA

Noćašnji napad samo uvod? Ukrajina dobila zeleno svjetlo za američke projektile dometa 300 km, no oni su manji problem za Rusiju

Autor
Danijel Prerad
29.09.2025.
u 12:51

Noć prije projektilima iz HIMARS-a, također američke proizvodnje, gađana je termoelektrana koja opskrbljuje energijom ruski grad Belgorod i okolicu, što je dovelo do nestanka električne energije u tom području

Ruski izvori navode kako je noćas ATACMS raketama napadnuta ruska tvornica u Karačevu, istočno od Brjanska, koja se nalazi oko 120 kilometara od ukrajinske granice. Taj napad bi bio dokaz kako su SAD ukinuli ograničenja na dalekometne napade američkim oružjem unutar Rusije, a koje je uveo američki predsjednik Donald Trump ovoga proljeća.

Zanimljivo je kako je ovaj grad bio meta i prvog ikada napada ATACMS projektlima u dubini Rusije, u studenom prošle godine. Tada je tadašnja američka administracija predsjednika Joe Bidena ublažila bila svoje restrikcije napada tim oružjem dublje u ruskom teritoriju, dozvolivši ga ranije koristiti samo u području Kurska i graničnom području. Prvi napad izveden je tada na vojni cilj upravo u Karačevu.

Donald Trump Rusija
Donald Trump Rusija

Komentara 23

DP
Dpejakovic2
13:48 29.09.2025.

Vratiti jednakom mjerom ruskim agresorima znači sravniti im gradove do temelja, s obzirom da su Ukrajinci civiliziraniji od Rusa budu im uništili samo ono što potrebno da bi pobijedili u ratu.

BA
bamboo
14:50 29.09.2025.

ima više teorija na ukr.kanalima, od američke ATACMS do ukr.projektila Neptun...štogod da je, odlično pogađa

BL
blue lagoon
14:52 29.09.2025.

Ukrajina je u više navrata upozoravala da ako rusija ne prestane s udarima na ukr.energetiku, a će Ukrajina uzvratiti na isti način. rusi su tražili , sada su i dobili!

Monument to Russian soldiers involved in military conflict against Ukraine opened near St Petersburg
DEZINTEGRACIJA ZAPOVJEDNIŠTVA

Broj poginulih ruskih generala najveći je u razdoblju nakon 2. svjetskog rata. Brojni nisu poginuli slučajno, a neki detalji su zapanjujući

Još zlokobnija i dugotrajnija projekcija iscrpljivanja ruskog zapovjednog kadra bio je napad dronom u kojem je u Kursku u srpnju 2025. ubijen general-bojnik Mihail Gudkov (Reuters, 2025.). Takve žrtve visokog profila nisu predstavljale pojedinačne incidente na bojnom polju, već su bile dio šire strateške doktrine, čija je bit uništenje hijerarhijskih linija u visoko centraliziranim sustavima vojske, stoji u studiji.

Učitaj još