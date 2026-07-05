Azijski stršljen masovno se širi Europom: Evo u kojim slučajevima može napasti ljude

Invazivni azijski stršljen stigao je u Austriju. Prva dva gnijezda ove vrste u zemlji otkrivena su u Lustenauu. Iako su insekti uglavnom bezopasni za ljude, predstavljaju ozbiljnu prijetnju domaćim pčelinjim kolonijama. Azijski stršljen osvojio je Europu. Prvi put otkriven u jugozapadnoj Francuskoj 2005. godine, brzo se proširio na istok i sjever, prešavši Pirineje i naselivši Španjolsku. Do Portugala je stigao 2011. godine, prvi put je viđen u Liguriji u Italiji 2012. godine, napao je Njemačku 2014. godine, a tri godine kasnije službeno je bio prisutan u Švicarskoj. piše Kronen. Do sada nije bilo potvrđenih dokaza o gnijezdima invazivne vrste u Austriji. Prije samo dvije godine uočena je mlada matica u gradu Salzburgu , a i ona je ubijena. Azijski stršljen klasificiran je kao invazivna strana vrsta prema uredbi EU, zbog čega su države članice EU zakonski obvezne aktivno se boriti protiv njegovog širenja.

Njegov bučni let na prvi pogled može se činiti alarmantnim, ali za zdrave jedinke azijski stršljen je jednako bezopasan kao i europski stršljen (Vespa crabro). Međutim, ubod bilo koje vrste može izazvati alergijske reakcije. Izvan svog gnijezda, kukci su mirni i obično napadaju ljude samo kada su izravno ugroženi. Međutim, vlada izričito upozorava da se ne približava ili pokušava ukloniti gnijezdo, jer kukci izuzetno agresivno brane svoja mjesta za razmnožavanje.

Međutim, ova invazivna vrsta može uzrokovati velike probleme domaćim populacijama kukaca. Kako bi prehranio svoje leglo, azijski stršljen prvenstveno lovi pčele, ose, muhe, pauke i skakavce. Čeka pčele koje se vraćaju, lebdeći neposredno ispred košnica. Pčelinje kolonije mogu biti teško oštećene ili čak potpuno uništene. Savezna država Vorarlberg stoga savjetuje pčelarima da redovito promatraju obrasce leta svojih kolonija oko 20 minuta. U proljeće, matice azijskih stršljena prvo grade malo gnijezdo blizu tla, na primjer u živicama, šupama ili ispod streha. Gnijezda pronađena u Lustenauu također su pripadala ovoj vrsti, koju je relativno lako otkriti i ukloniti. Kako kolonija raste usred ljeta, obično se seli u znatno veće gnijezdo. Ono često slobodno visi i dobro skriveno visoko u krošnjama drveća i može primiti 1500 do 2000 stršljena. Takva gnijezda je teško ukloniti i često se primjećuju tek u jesen, piše Salzburg24.