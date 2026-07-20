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Zoran Vitas
Autor
Zoran Vitas

Zapad ne želi kinesku premoć u utrci unajnovijim tehnologijama

Chinese President Xi Jinping waves as he arrives at the opening ceremony for the World AI Conference in Shanghai
NG HAN GUAN/REUTERS
20.07.2026. u 23:09

Nova studija navodi kako je Kina počela zaostajati za Sjedinjenim Državama i Kinom u prijavi ključnih patenata za napredne tehnologije prerade rijetkih zemnih metala

Iako se tako čini, Kina još nije ostvarila apsolutnu premoć u ključnim industrijama. Nitko nije rekao da se to neće dogoditi, ali u svakom slučaju Zapad to neće lako dopustiti. Utjecajni South China Morning Post redovito ozbiljan prostor daje najnovijim znanstvenim kineskim postignućima iz kojih se jasno mogu iščitati globalna kretanja na kojima počivaju ona tržišna koja izravno utječu na krajnjeg korisnika te naravno i na gospodarsku moć prije svega najsnažnijih ekonomija svijeta. I pri tome Kinezi su vrlo samokritični i priznaju kada postoji mogućnost da na nekom polju izgube primat.

Ključne riječi
Xi Jinping trgovina Kina

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