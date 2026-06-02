Pogledajte kakvo brutalno oružje Rusija sada štanca u garažama i podrumima: 'Od njih više nema bijega'

Čak i dok Kremljev ratni stroj počinje gubiti zamah nakon godina neprekidne ekspanzije, ruski zrakoplovni sektor u punom je zamahu, potaknut nezasitnom potražnjom za tisućama bespilotnih letjelica. Proizvodnja u toj industriji, koja uključuje i vojne zrakoplove s posadom i bespilotne letjelice (UAV), porasla je u travnju za 117% u odnosu na godinu ranije, pokazuju podaci Savezne službe za statistiku. To je usporedivo s prosječnim rastom od 68% na godišnjoj razini u 2025. godini. Ovaj skok naglašava kako se Moskva prilagođava novoj ekonomskoj i vojnoj stvarnosti u ratu predsjednika Vladimira Putina s Ukrajinom, koji je sada u svojoj petoj godini, ističe Bloomberg.

Budući da su proizvodnja i učinkovitost tenkova i drugog konvencionalnog oklopa dosegnuli svoje granice, jeftini i prilagodljivi bespilotni sustavi, uključujući dronove s pogledom iz prvog lica (FPV), postali su jedno od rijetkih područja ruske industrije koje je još uvijek sposobno za brzu ekspanziju. „FPV bespilotne letjelice danas su jedno od glavnih obilježja borbi na kopnu. Zbog njih je svako okupljanje snaga opasno i može biti meta i kilometrima od same linije kontakta, s obje strane bojišnice”, rekao je Douglas Barrie, viši znanstveni suradnik za vojnu aeronautiku na Međunarodnom institutu za strateške studije. „Bespilotne letjelice dugog dometa omogućile su Moskvi da dopuni svoje daleko manje zalihe krstarećih projektila za kopnene napade i da nastavi kampanju protiv ključne ukrajinske nacionalne infrastrukture.”

Moskva povećava proizvodnju dronova usporedo s uspostavom novih, namjenskih postrojbi za bespilotne sustave, što je potez koji je Putin naredio sredinom 2025. godine. Rezimirajući rezultate iz prošle godine, ministar obrane Andrej Belousov priznao je da su ukrajinske snage prethodno imale prednost u borbenoj uporabi dronova, ali je ustvrdio da je Rusija u međuvremenu preokrenula situaciju u svoju korist. Detaljni podaci o količinama vojne proizvodnje se ne objavljuju. Putin je ranije naveo brojku od 1,4 milijuna dronova proizvedenih u 2024. godini. U 2026. Rusija planira proizvesti 7,3 milijuna FPV dronova i 7,8 milijuna bojevih glava za bespilotne letjelice različitih tipova, prema podacima vojne obavještajne službe koje je u svibnju naveo vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski. Za usporedbu, od početka rata ruske su snage primile 64 taktička zrakoplova s fiksnim krilima Su-34 i Su-35 te 12 ratnih zrakoplova Su-27, navodi Sam Cranny-Evans, vojni analitičar Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije (RUSI).

Širi obrambeni sektor gubi zamah, ograničen akutnim nedostatkom radne snage, sve većim ekonomskim pritiscima i strožim državnim financiranjem. Ova godina označava prvi put da se Kremlj odlučio na smanjenje vojnih troškova od početka invazije, a službene prognoze pokazuju da rast u industrijama koje proizvode tešku opremu, streljivo i komponente za projektile naglo usporava na samo 4% do 5%, u usporedbi s otprilike 30% prethodnih godina. Dronovi sada igraju središnju ulogu u ruskim vojnim operacijama, rekao je Barrie, uključujući i pomoć u osiguravanju da skuplji krstareći i balistički projektili stignu do svojih ciljeva. Održavanje trenutačnog tempa lansiranja krstarećih i balističkih projektila tijekom vremena „moglo bi lako premašiti trenutačne ruske proizvodne kapacitete”, dodao je.

Budući da je situacija na bojištu uglavnom u pat-poziciji unatoč ruskoj prednosti u ljudstvu i konvencionalnom oružju, Moskva je pojačala napade balističkim projektilima i dronovima na Ukrajinu u pokušaju da povrati stratešku inicijativu. U svibnju se Ukrajina suočila s jednim od najvećih ruskih naleta u ratu, koji je uključivao oko 600 dronova i 90 projektila, uključujući i hipersonični projektil Orešnik, upotrijebljen prvi put od siječnja. Ruska zrakoplovna industrija povećala je proizvodnju za 78% u prva četiri mjeseca ove godine, prema službenim podacima. To je u suprotnosti s porastom od 16% u ukupnoj proizvodnji u industrijama povezanim s obranom i padom od gotovo 3% u civilnoj proizvodnji, prema procjenama Renaissance Capitala, što odražava usporavanje potražnje, visoke kamatne stope i sve veći pritisak sankcija.

Proizvodnja dronova zaobilazi mnoga strukturna ograničenja gospodarstva. Znatno je jeftinija, može lakše koristiti žensku radnu snagu usred nestašice radnika i brzo se prilagođava; od sklapanja stotina jedinica u podrumima i garažama do masovne proizvodnje desetaka tisuća komada pod državnim ugovorima. Brojke koje navodi Sirski impliciraju dnevnu proizvodnju od oko 20.000 FPV dronova. Raspoređeno duž onoga što je opisao kao aktivnu liniju fronte od otprilike 1200 kilometara, to bi iznosilo oko 17 ruskih dronova po kilometru svakoga dana.

Iako Ukrajina obično prednjači u početnim tehnološkim inovacijama, Rusija se pokazala učinkovitom u kopiranju tih napredaka i njihovu masovnom povećanju, rekao je Rob Lee, viši znanstveni suradnik na Institutu za vanjskopolitička istraživanja (FPRI). Ruska vojska smanjila je jaz u primjeni bespilotnih sustava dijelom kroz širenje elitnih postrojbi UAV-ova i razvoj novih koncepata uporabe, iako ti napreci još nisu doveli do odlučujućeg proboja, napisao je u izvješću. Obje strane opisuju dronove kao primarnu udarnu silu u ovoj fazi rata. Belousov je izjavio da se čak polovica trenutačnih gubitaka Ukrajine može pripisati udarima dronova, dok je Sirski rekao da ukrajinske postrojbe bespilotnih sustava već peti mjesec zaredom nanose veće gubitke ruskim snagama nego što ih Moskva uspijeva nadoknaditi. Snage s teškim oklopom godinama traže načine kako se obraniti od dronova i na kraju će ih pronaći, ali i industrija dronova se razvija, smatra Vladimir Tkačuk, voditelj ruskog proizvođača UAV-ova Uraldronzavod. „Neka tenk srednje veličine nauči oboriti 10 dronova pri prilazu, netko će dizajnirati algoritam roja koji ih lansira 20”, rekao je u radijskom intervjuu. „To će biti beskrajno natjecanje. Od dronova više nema bijega, to je nova stvarnost, kako u gospodarstvu, tako i na bojištu.”