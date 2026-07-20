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VELIKI PRITISAK

Stanarska noćna mora i u Njemačkoj: Cijene najamnina divljaju, poznato i gdje je najveći rast

Njemačka
Foto: Reuters/Ilustracija
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.07.2026.
u 11:00

Stambena situacija se pogoršava diljem zemlje. Stambene nekretnine postaju sve skuplje, posebno u gradovima izvan glavnih metropola.

Njemačko tržište nekretnina i dalje je pod velikim pritiskom. Prema jednoj studiji, najamnine su porasle za 4,0 posto na nacionalnoj razini u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. To pokazuju izračuni Kölnskog instituta za ekonomska istraživanja (IW). Za usporedbu, opća stopa inflacije, unatoč ratu, bila je znatno niža, oko 2,6 posto. Samo najamnine su porasle za 1,3 posto od travnja do lipnja u usporedbi s prethodnim tromjesečjem. Najsnažniji rast zabilježen je u velikim gradovima koji nisu u krugu najvećih metropola – čak 4,9 posto, objasnili su autori Pekka Sagner i Michael Voigtländer. U okolnim područjima tih gradova porast je također bio snažan, s 3,9 posto. U sedam najvećih gradova,Berlinu, Hamburgu, Münchenu, Kölnu, Frankfurtu, Stuttgartu i Düsseldorfu, porast je bio niži, u prosjeku 2,9 posto, javlja Spiegel

Za razliku od najamnina, cijene kupovine nekretnina rastu znatno sporije. Cijene stanova i kuća porasle su tek za 0,8 posto na godišnjoj razini. U velikim gradovima čak se bilježe blagi padovi, dok u drugim velikim gradovima i njihovoj okolici cijene blago rastu.

Zbog viših kamatnih stopa, ponuda nekretnina za prodaju značajno se povećala, broj oglasa za stanove je gotovo udvostručen u odnosu na 2022. godinu. No, autori upozoravaju da to nije znak veće ponude stanova, već posljedica smanjene potražnje i dužeg vremena prodaje.

Brži rast najamnina u odnosu na plaće i inflaciju dodatno pogoršava stambenu krizu u Njemačkoj. Mnogi građani, posebno mladi i obitelji s nižim primanjima, sve teže pronalaze pristupačan smještaj. Situacija je najkritičnija u urbanim središtima gdje potražnja daleko nadmašuje ponudu. Ovaj trend mogao bi dodatno pojačati društvene tenzije i pritisak na vladu da poduzme konkretnije mjere za izgradnju novih stanova i regulaciju tržišta najma.

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Ključne riječi
stanovi Njemačka nekretnine najam stanova

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