Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'GORUĆI' PROBLEM

U Austriji gotovo svako drugo izbjegličko domaćinstvo živi od socijalne pomoći. U Beču dramatične tri četvrtine

Ministrica integracije Claudia Bauer
Snježana Herek
Autor
Snježana Herek
20.07.2026.
u 21:11

Najavljeno pooštravanje propisa temelji se na nedavnim podacima Statističkog zavoda Austrije. Prema tim podacima, gotovo polovica (47 posto) svih izbjegličkih domaćinstava u kojima žive osobe čije su zemlje podrijetla Sirija, Afganistan, Irak, Iran, Rusija i Somalija, ne može se sama uzdržavati

Statistički podaci pokazuju da Austrija ima ozbiljan problem sa zbrinjavanjem izbjeglica. Čak 47 posto svih izbjegličkih domaćinstava u ovoj alpskoj zemlji ne može se samo izdržavati nego traži državnu pomoć. U Beču je ta brojka  još znatno viša i iznosi alarmantnih 72 posto, izvještava domaći list "Heute". To je razlog što austrijska savezna Vlada planira ne samo povećati pritisak na migrante da vide kako to više dalje tako ne može, nego provesti i neke ozbiljne rezove. Naime, novi Zakon o obveznoj integraciji migranata u austrijsku sredinu zahtjeva od njih da nauče njemački jezik, nađu posao i poštuju austrijske zakone i društvene vrijednosti. Zakon, između ostalog, ima za cilj, jasno definirati što se ubuduće točno očekuje od migranata i ostalih došljaka u Austriju.

Poruka je jasna: "Naučite njemački, pronađite posao!”

Najavljeno pooštravanje propisa temelji se na nedavnim podacima Statističkog zavoda Austrije. Prema tim podacima, gotovo polovica (47 posto) svih izbjegličkih domaćinstava u kojima žive osobe čije su zemlje podrijetla Sirija, Afganistan, Irak, Iran, Rusija i Somalija, ne može se sama uzdržavati. Situacija u Beču je još dramatičnija: u austrijskom glavnom gradu čak 72 posto izbjegličkih domaćinstava ovisno je o socijalnoj pomoći. U usporedbi izbjegličkih s austrijskim domaćinstvima, razlika je ogromna. Čak 86 posto domaćinstva bez migranata, u kojima žive isključivo Austrijanci, samo se održava, što znači da ne ovise o državnoj potpori. Uz iznimku Beča, u svim ostalih osam od ukupno devet austrijskih saveznih pokrajina, postotak domaćinstava koja se sama izdržavaju, bez državne potpore - iznosi čak 90 posto.

Ministrica integracije Claudia Bauer iz Narodne stranke (ÖVP) vidi opravdanim nedavnu Vladinu odluku o ukidanju minimalne potpore za korisnike supsidijarne zaštite, što je, kako su pokazale statistike, dovelo do značajnog porasta zaposlenosti. To je potvrdio i austrijski Servis za zapošljavanje (AMS) u Beču. Podaci pokazuju da se je udio nezaposlenih korisnika supsidijarne zaštite, između svibnja 2025. i svibnja 2026. godine, smanjio za 36 posto. "Naša socijalna država treba podržati ljude, ali tako da što prije stanu na vlastite noge. Nikada ne bi smjelo biti privlačnije trajno živjeti od socijalne pomoći nego vlastitim radom uzdržavati sebe i svoju obitelj", rekla je ministrica Bauer dnevnom listu "Heute". Uz napomenu, da svatko tko odbije doprinijeti integraciji mora očekivati u budućnosti "značajna smanjenja" socijalnih naknada.

"Zakonom o obveznoj integraciji nedvosmisleno se usredotočujemo na tri stupa: učenje njemačkog jezika, zapošljavanje i prihvaćanje austrijskih vrijednosti", rekla je Bauer istaknuvši: "Tko dođe u Austriju, mora se moći što je moguće brže brinuti o sebi i svojoj obitelji. Posao je ključ za integraciju, jer na radnom mjestu se može naučeni njemački jezik vježbati i pokraj toga i učiti kako se živi u Austriji i što ljudi očekuju. I upravo to ćemo postići Zakonom o obaveznoj integraciji". Da podsjetimo! Austrija provodi stroge mjere kojima integracija stranaca postaje zakonska obveza, a ne više dobrovoljan proces. Prijedlozi zakona uvode novčane kazne i do 5000 eura uz mogućnost zamjenske kazne zatvora za azilante i osobe sa supsidijarnom zaštitom koji odbijaju sudjelovati u integracijskim programima i obveznim tečajevima.

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili
Ključne riječi
socijalna pomoć integracija Claudia Bauer izbjeglice Austrija

Komentara 3

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
21:46 20.07.2026.

To je aktivistička politika Maje Sever i sličnih. A sad Europi slijedi sunovrat i dekadencija

BL
Bloomberg
21:40 20.07.2026.

Smanjiti im socijalu , to će ih same otjerati otkud su došli.

Avatar Top
Top
21:18 20.07.2026.

Što je tu čudno takve stvari ne postoje u njihovim zemljama postoji rješenje sa mo to nitko ne želi reći Amerika je primjer realizacije

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Na Trgu bana Jelačića prosvjedovali umirovljenici
Premium sadržaj
17
DEMOGRAFSKA TRANSFORMCIJA EUROPE

Dramatične prognoze EK: Mladi zarađuju manje nego nekoć njihovi roditelji

Udio stanovnika EU u svjetskoj populaciji past će s 5,4% iz 2025. na 3,4% u 2100., a udio stanovništva Afrike narasti s 19% u 2025. na 37,6% u 2100., prema projekcijama UN-a. Rast stanovništva sve je više koncentriran u dijelovima subsaharske Afrike, Južne Azije i nekim zemljama Bliskog istoka, dok se mnoga napredna gospodarstva suočavaju sa stagnacijom ili padom broja stanovnika

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!