U Austriji gotovo svako drugo izbjegličko domaćinstvo živi od socijalne pomoći. U Beču dramatične tri četvrtine

Statistički podaci pokazuju da Austrija ima ozbiljan problem sa zbrinjavanjem izbjeglica. Čak 47 posto svih izbjegličkih domaćinstava u ovoj alpskoj zemlji ne može se samo izdržavati nego traži državnu pomoć. U Beču je ta brojka još znatno viša i iznosi alarmantnih 72 posto, izvještava domaći list "Heute". To je razlog što austrijska savezna Vlada planira ne samo povećati pritisak na migrante da vide kako to više dalje tako ne može, nego provesti i neke ozbiljne rezove. Naime, novi Zakon o obveznoj integraciji migranata u austrijsku sredinu zahtjeva od njih da nauče njemački jezik, nađu posao i poštuju austrijske zakone i društvene vrijednosti. Zakon, između ostalog, ima za cilj, jasno definirati što se ubuduće točno očekuje od migranata i ostalih došljaka u Austriju.

Poruka je jasna: "Naučite njemački, pronađite posao!”



Najavljeno pooštravanje propisa temelji se na nedavnim podacima Statističkog zavoda Austrije. Prema tim podacima, gotovo polovica (47 posto) svih izbjegličkih domaćinstava u kojima žive osobe čije su zemlje podrijetla Sirija, Afganistan, Irak, Iran, Rusija i Somalija, ne može se sama uzdržavati. Situacija u Beču je još dramatičnija: u austrijskom glavnom gradu čak 72 posto izbjegličkih domaćinstava ovisno je o socijalnoj pomoći. U usporedbi izbjegličkih s austrijskim domaćinstvima, razlika je ogromna. Čak 86 posto domaćinstva bez migranata, u kojima žive isključivo Austrijanci, samo se održava, što znači da ne ovise o državnoj potpori. Uz iznimku Beča, u svim ostalih osam od ukupno devet austrijskih saveznih pokrajina, postotak domaćinstava koja se sama izdržavaju, bez državne potpore - iznosi čak 90 posto.

Ministrica integracije Claudia Bauer iz Narodne stranke (ÖVP) vidi opravdanim nedavnu Vladinu odluku o ukidanju minimalne potpore za korisnike supsidijarne zaštite, što je, kako su pokazale statistike, dovelo do značajnog porasta zaposlenosti. To je potvrdio i austrijski Servis za zapošljavanje (AMS) u Beču. Podaci pokazuju da se je udio nezaposlenih korisnika supsidijarne zaštite, između svibnja 2025. i svibnja 2026. godine, smanjio za 36 posto. "Naša socijalna država treba podržati ljude, ali tako da što prije stanu na vlastite noge. Nikada ne bi smjelo biti privlačnije trajno živjeti od socijalne pomoći nego vlastitim radom uzdržavati sebe i svoju obitelj", rekla je ministrica Bauer dnevnom listu "Heute". Uz napomenu, da svatko tko odbije doprinijeti integraciji mora očekivati u budućnosti "značajna smanjenja" socijalnih naknada.

"Zakonom o obveznoj integraciji nedvosmisleno se usredotočujemo na tri stupa: učenje njemačkog jezika, zapošljavanje i prihvaćanje austrijskih vrijednosti", rekla je Bauer istaknuvši: "Tko dođe u Austriju, mora se moći što je moguće brže brinuti o sebi i svojoj obitelji. Posao je ključ za integraciju, jer na radnom mjestu se može naučeni njemački jezik vježbati i pokraj toga i učiti kako se živi u Austriji i što ljudi očekuju. I upravo to ćemo postići Zakonom o obaveznoj integraciji". Da podsjetimo! Austrija provodi stroge mjere kojima integracija stranaca postaje zakonska obveza, a ne više dobrovoljan proces. Prijedlozi zakona uvode novčane kazne i do 5000 eura uz mogućnost zamjenske kazne zatvora za azilante i osobe sa supsidijarnom zaštitom koji odbijaju sudjelovati u integracijskim programima i obveznim tečajevima.