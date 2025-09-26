Eskalacija na istoku, Poljska hitno upozorila građane: 'Napustite Bjelorusiju. Evakuacija bi mogla biti nemoguća'

Poljsko veleposlanstvo u Minsku izdalo je hitno upozorenje 25. rujna, pozivajući svoje građane da „odmah napuste“ Bjelorusiju zbog sve većih sigurnosnih rizika povezanih s ruskom invazijom na Ukrajinu i rastućim napetostima između NATO-a i Rusije. U priopćenju se navodi da bi "u slučaju drastičnog pogoršanja sigurnosne situacije, zatvaranja granica ili drugih nepredviđenih okolnosti, evakuacija mogla biti znatno otežana ili čak nemoguća“.

Upozorenje dolazi nakon niza incidenata koji su dodatno zakomplicirali odnose između zemalja NATO saveza i Rusije. Tijekom proteklog mjeseca zabilježena su višestruka kršenja zračnog prostora članica NATO-a. Ruski dronovi narušili su poljski i rumunjski zračni prostor, dok je Estonija optužila Rusiju za neovlašteni ulazak tri borbena zrakoplova MiG-31, koji su 12 minuta boravili u estonskom zračnom prostoru. Danas su mađarski borbeni zrakoplovi presreli pet ruskih zrakoplova iznad Baltičkog mora. Prema izvješću Bloomberga od 25. rujna, europski diplomati upozorili su ruske dužnosnike da je NATO spreman odgovoriti silom na daljnje povrede zračnog prostora, uključujući mogućnost obaranja ruskih zrakoplova. Ova eskalacija dolazi u trenutku kada Poljska pojačava svoju retoriku prema Rusiji, posebice nakon upada ruskog drona na njezin teritorij. Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski izrazio je podršku oštrijoj reakciji NATO-a, reagirajući na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da saveznici NATO-a trebaju obarati ruske zrakoplove koji ugrožavaju njihov zračni prostor, javlja Kyiv Independent.

Iako Bjelorusija nije izravno uključena u rusku invaziju na Ukrajinu, zemlja igra značajnu ulogu podržavajući Rusiju. Na početku invazije 2022. godine, Bjelorusija je dopustila da se njezin teritorij koristi kao polazna točka za ruski pokušaj zauzimanja Kijeva. Prošlog tjedna, tijekom rusko-bjeloruskih vojnih vježbi Zapad-2025, Bjelorusija je ugostila ruske trupe, što je dodatno pojačalo napetosti u regiji. Unatoč pozivima na evakuaciju, Poljska je 24. rujna ukinula privremeno zatvaranje granice s Bjelorusijom, uvedeno tijekom vojnih vježbi Zapad-2025. Premijer Donald Tusk naglasio je da Varšava zadržava pravo na ponovno zatvaranje granice ako se sigurnosna situacija pogorša. Ova situacija odražava sve veću zabrinutost u regiji zbog mogućnosti daljnje eskalacije sukoba između NATO-a i Rusije, dok Poljska i druge članice saveza jačaju svoje sigurnosne mjere u odgovoru na ruske i bjeloruske aktivnosti.