Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RATNA UPOZORENJA

Guterres upozorio: Rat u Ukrajini i dalje razara živote civila

FILE PHOTO: United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a press conference in New York
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
25.02.2026.
u 02:00

"Dosta je smrti. Dosta je razaranja. Dosta je uništenih života i razorenih budućnosti", naglasio je.

Četiri godine nakon ruske invazije na Ukrajinu, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da tamošnji rat ostaje "mrlja na našoj kolektivnoj savjesti" te je ponovio poziv na hitan prekid vatre.

U obraćanju na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u povodu obilježavanja četvrte godišnjice ruske invazije, Guterres je pohvalio napore Sjedinjenih Država i drugih strana usmjerene na okončanje rata, ali je naglasio da su potrebne konkretne mjere za deeskalaciju i stvaranje prostora za diplomaciju.

Osvrnuvši se na rusku invaziju, Guterres je rekao: "Svjedočimo nizu popratnih posljedica ovog očiglednog kršenja međunarodnog prava." Naveo je da je od početka rata u Ukrajini ubijeno više od 15.000 civila, dok ih je preko 41.000 ranjeno. Među ubijenima ili ranjenima nalazi se 3200 djece. Guterresove riječi u njegovo je ime pročitala podtajnica UN-a za izgradnju mira Rosemary DiCarlo.

Guterres je upozorio da su borbe izravan rizik za siguran i zaštićen rad ukrajinskih nuklearnih postrojenja te poručio: "Ova nesavjesna igra nuklearnog ruleta mora odmah prestati."

Pozvao je države članice UN-a da u punom iznosu financiraju humanitarnu pomoć te poručio da svako rješenje rata mora podržavati suverenitet, neovisnost i teritorijalni integritet Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica. "Dosta je smrti. Dosta je razaranja. Dosta je uništenih života i razorenih budućnosti", naglasio je. "Vrijeme je za hitan, potpun i bezuvjetan prekid vatre – što je prvi korak prema pravednom miru koji spašava živote i prekida beskrajnu patnju."

Ključne riječi
rat UN Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Ixtapa
VOJNA EKSPANZIJA

Nakon Trumpovih prijetnji uložili su desetke milijardi dolara u vojsku: 'Prijave rastu, građani žele služiti domovini'

Fokus na Arktik dio je šire Carneyjeve strategije „gradimo, gradimo, gradimo”, koja povezuje povećanu proizvodnju u obrambenoj industriji s jačanjem kanadske ekonomije nasuprot Trumpovoj ekonomskoj agresiji prema Kanadi, prijetnjama koje su uključivale uvođenje kaznenih carina te prijetnje blokiranjem mosta Gordie Howe, ključnog trgovinskog prijelaza između dviju zemalja.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!