Udovica narkobossa u središtu moći: Hoće li 'La Jefa' preuzeti krvavo carstvo CJNG-a

U svijetu meksičkih narkokartela, ona je poznata pod nadimkom „La Jefa,” Šefica. Sada se kao udovica najtraženijeg meksičkog narkobossa nalazi u središtu događaja u zemlji koju potresaju novi valovi nasilja između kriminalnih skupina. Rosalinda González Valencia, 63-godišnjakinja, udala se za Nemesia Osegueru, poznatog kao „El Mencho”, 1996. godine. U nedjelju je 59-godišnji El Mencho, vođa brutalnog kartela Jalisco New Generation (CJNG), za čiju je glavu bila raspisana nagrada od 15 milijardi dolara, ubijen u akciji vojnika u saveznoj državi Jalisco.

Meksiko je u ponedjeljak bio u stanju pojačane sigurnosne pripravnosti, škole su bile zatvorene, putnički promet blokiran, zračne luke u kaosu, a benzinske postaje zapaljene, dok su El Menchovi pristaše pokrenule valove nasilnih osvetničkih napada. Meksički ministar obrane Ricardo Trevilla izjavio je da je posjet „romantične partnerice” doveo do El Menchova lociranja. Nakon tog posjeta, suradnik te žene otkrio je vlastima mjesto na kojem se El Mencho skrivao, nakon čega su specijalne snage upale u skrovište. Trevilla nije imenovao tu ženu i nije potvrđeno radi li se o Rosalindi. Par koji ima troje djece razišao se 2018. godine, prema lokalnim medijima, a El Mencho je navodno održavao veze i s drugim ženama.

Iako je u svijetu kartela kojim dominiraju muškarci takav scenarij rijedak, Rosalinda bi sada mogla biti osoba koja je najbolje pozicionirana da preuzme kontrolu nad suprugovim kriminalnim naslijeđem. Takav razvoj događaja podsjeća na popularne filmske i televizijske prikaze kriminalnog podzemlja poput serije „Griselda” sa Sofijom Vergarom te filma „Traffic” sa Catherine Zeta-Jones.

Rosalinda već ima policijski dosje. Prvi put je uhićena i puštena 2018. godine, a zatim ponovno uhićena od strane meksičke vojske 2021. godine. Meksičke vlasti tada su njezino pritvaranje opisale kao „značajan udarac financijskoj strukturi organiziranog kriminala” te su je optužile za sudjelovanje u „nezakonitim financijskim operacijama kriminalne organizacije”.

Mike Vigil, bivši šef međunarodnih operacija američke Agencije za borbu protiv droge (DEA), nazvao ju je „kraljicom narkotika”. Rekao je: „Ona posjeduje sve ključeve, svo povjerenje El Mencha, sve informacije i bila je odgovorna za pranje novca kartela”. Nakon uhićenja 2021. godine, Rosalinda je, koju se smatra pametnom poslovnom ženom, osuđena na pet godina zatvora zbog pranja novca.

Prema meksičkim izvještajima, puštena je ranije prošle godine zbog dobrog vladanja. Njezino trenutačno boravište nije poznato. U trenutku njezina drugog uhićenja 2021. godine, dvoje od njezino troje djece već je bilo u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Državama. Među njima je i kći Jessica Johanna Oseguera González, poznata kao „La Negra”. Ona ima dvojno američko i meksičko državljanstvo, rođena je u San Franciscu, a studirala je na sveučilištu u Meksiku.

Uhićena je 2020. u Washingtonu, D.C., tijekom sudskog ročišta vezanog uz slučaj njezina brata. Optužena je za pranje novca prema Kingpin Actu, priznala je krivnju po pet točaka optužnice i osuđena je na 30 mjeseci zatvora. Prema američkom Ministarstvu pravosuđa, vodila je ili pomagala u vođenju šest poslovnih subjekata koje su sankcionirale američke vlasti, uključujući dvije tvrtke za proizvodnju sushija i jednu tvrtku za proizvodnju tekile. Dužnosnik Ministarstva pravosuđa tada je izjavio: „Agresivno ćemo istraživati i kazneno progoniti sve koji svjesno krše sankcije Ministarstva financija prema Kingpin Actu, kao ključnom dijelu naše šire strategije razbijanja i destabilizacije stranih narkokartela.”

„La Negra” je puštena iz zatvora 2022. godine. Rosalindin sin Rubén Oseguera González, poznat kao „Menchito” ili „Mali Mencho”, izručen je Sjedinjenim Američkim Državama 2020. godine zbog optužbi za trgovinu drogom. Na kraju je osuđen na doživotni zatvor, uz nalog za oduzimanje više od 6 milijardi dolara prihoda od trgovine drogom. Američko ministarstvo pravosuđa smatralo ga je drugim čovjekom CJNG-a i odgovornim za krijumčarenje više od 50 tona kokaina.

Rosalindina i El Menchova druga kći Laisha ima znatno niži javni profil. Prema lokalnim izvještajima, par se razišao prije osam godina, ali pravni status njihova braka ostaje nejasan. Rosalinda je odrasla kao najstarija od 18 braće i sestara, a nećakinja je utjecajne osobe iz 1990-ih poznate kao „El Maradona”, osnivača kartela Milenio. Obitelj je izvorno uzgajala avokado, zatim se okrenula uzgoju marihuane, a kasnije je razvila mrežu za pranje novca poznatu kao Los Cuinis, nazvanu po vrsti vjeverice koja se brzo razmnožava.

Prema američkom Ministarstvu pravosuđa, ta je mreža financirala rast CJNG-a kroz poslovno carstvo koje je uključivalo restorane, hotele, kozmetičke salone i druge tvrtke. Operaciju su, prema američkim vlastima, vodila tri Rosalindina brata, a jedan od njih je prošle godine osuđen na 30 godina zatvora u SAD-u.

U međuvremenu je CJNG, pod vodstvom El Mencha, postao jedan od najmoćnijih i najnasilnijih kartela u Meksiku. Kartel je stekao reputaciju drskim napadima na meksičke sigurnosne snage, uključujući pokušaj atentata na šefa policije Mexico Cityja, pri čemu je on ranjen, a tri osobe su poginule.

Godine 2015. naoružani kartelski članovi su srušili meksički vojni helikopter raketnim bacačem, a organizacija je također optuživana za napade dronovima na policijske snage. Kartel se kasnije proširio izvan savezne države Jalisco, šireći nasilje u Guanajuatu i Michoacánu te povećavajući utjecaj na karipskim turističkim područjima Meksika. Kartel je uspostavio rute trgovine drogom na pet kontinenata, piše Daily Mail.

Njegovo glavno poslovanje ostaje krijumčarenje droge u Sjedinjene Države, posebno metamfetamina i fentanila. Prema američkom Ministarstvu pravosuđa, kartel je u SAD i druge zemlje prokrijumčario stotine tona kokaina, metamfetamina i fentanila te je poznat po „ekstremnom nasilju, ubojstvima, mučenju i korupciji”.

Stručnjaci smatraju da se prijenos vlasti u kartelima najčešće događa unutar obitelji, no mogućnost da „La Jefa” preuzme kontrolu i dalje se smatra neizvjesnom, posebno ako više nije u braku s El Menchom. Sigurnosni konzultant David Saucedo rekao je: „Ovo je slično onome što se dogodilo s hvatanjem Joaquína 'El Chapa' Guzmana.” „Zapovjednici ove kriminalne organizacije postići će dogovor o tome tko će preuzeti poziciju; ako ne uspiju postići dogovor, unutar organizacije izbit će građanski rat.” „CJNG je piramidalna organizacija, a Mencho je imao neupitnu zapovjednu moć.”

Od puštanja iz zatvora prošle godine, Rosalinda se povukla iz javnosti. Stručnjaci smatraju da bi El Menchov posinak Juan Carlos Valencia González mogao biti njegov nasljednik. Profesor i istraživač Víctor Manuel Sánchez Valdés rekao je: „Najlogičniji nasljednik sada je Juan Carlos Valencia González, njegov posinak.”

Dodao je da bi se za tu poziciju mogli boriti i Audias Flores Silva, zadužen za operacije u Michoacánu, Zacatecasu i Nayaritu, te Gonzalo Mendoza Gaytán, koji upravlja lukama. Ricardo Ruiz Velasco, koji je u medijima identificiran kao vođa elitne kartelske skupine, također se spominje kao potencijalni kandidat za nasljednika.