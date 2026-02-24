Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SMRTONOSNE OLUJE

Tragedija u Brazilu: Broj poginulih nakon kiša nastavlja rasti

Aftermath of heavy rains in southeastern Brazil
Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS
1/3
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
24.02.2026.
u 23:58

Gradska vijećnica tog grada rekla je da je ovo najkišovitija veljača u povijesti grada.

Broj poginulih u obilnim kišama koje su pogodile jugoistočnu brazilsku regiju Minas Gerais narastao je na najmanje 25, a za 43 ljudi i dalje se traga, objavile su lokalne vlasti u utorak. Hitne službe potvrdile su 18 smrtnih slučajeva u gradu Juiz de Fori te sedam u Ubi, udaljenoj oko 110 kilometara.

Brazilski predsjednik Lula da Silva izrazio je sućut na platformi X. „Usredotočeni smo na pružanje humanitarne pomoći, povratak temeljnih usluga, podršku izbjeglima i pomoć u obnovi”, napisao je. U Juiz de Fori domove je moralo napustiti oko 440 ljudi nakon što su snažne kiše uzrokovale poplave i klizišta.

Gradska vijećnica tog grada rekla je da je ovo najkišovitija veljača u povijesti grada. Količina oborina dvostruko je veća od očekivane za taj mjesec. Velik dio Brazila ulazi u vrhunac razdoblja kišne sezone u vrijeme kada ondje vlada ljeto, od prosinca do ožujka, a karakteriziraju ga vrlo česti i obilni pljuskovi, grmljavinske oluje, poplave i klizišta.

Ključne riječi
poplave poginuli kiša Brazil

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Ixtapa
VOJNA EKSPANZIJA

Nakon Trumpovih prijetnji uložili su desetke milijardi dolara u vojsku: 'Prijave rastu, građani žele služiti domovini'

Fokus na Arktik dio je šire Carneyjeve strategije „gradimo, gradimo, gradimo”, koja povezuje povećanu proizvodnju u obrambenoj industriji s jačanjem kanadske ekonomije nasuprot Trumpovoj ekonomskoj agresiji prema Kanadi, prijetnjama koje su uključivale uvođenje kaznenih carina te prijetnje blokiranjem mosta Gordie Howe, ključnog trgovinskog prijelaza između dviju zemalja.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!