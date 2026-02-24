Nakon Trumpovih prijetnji uložili su desetke milijardi dolara u vojsku: 'Prijave rastu, građani žele služiti domovini'

Ministar obrane David McGuinty izjavio je da rastuća globalna nesigurnost potiče sve veći broj Kanađana na prijavljivanje u vojsku. „Prijave rastu jer Kanađani žele služiti domovini”, rekao je McGuinty u utorak tijekom predstavljanja plana za povećanje i modernizaciju stambenog fonda na vojnim bazama. Istaknuo je kako je u posljednjih osam mjeseci zabilježen porast od 13 posto novih regruta u Oružanim snagama Kanade.

„Oni su vrlo angažirani u projektu koji se zove ‘Kanada’. Mislim da žele osigurati da Kanada ostane sigurna i suverena država.” Liberalna vlada premijera Marka Carneyja ulaže desetke milijardi dolara u vojni sektor nakon ekonomskih napada predsjednika Donalda Trumpa i njegovih prijetnji aneksijom Kanade kao „51. savezne države”, kao i kritika na račun Kanade i drugih NATO saveznika zbog, kako tvrdi, oslanjanja na američku vojnu zaštitu.

Kanada bi u nadolazećim mjesecima trebala dosegnuti prethodno postavljeni NATO-ov cilj izdvajanja 2 posto BDP-a za obranu. Također je obećala da će do 2035. godine dosegnuti prag od 5 posto koji je Trump prošle godine nametnuo savezu. Ottawa je nedavno pokrenula novu Strategiju obrambene industrije, koja ima za cilj otvoriti 125 tisuća radnih mjesta u sklopu politike „Kupujmo kanadsko”, čiji je cilj smanjiti udio vojnih nabava iz Sjedinjenih Država i usmjeriti ih prema drugim saveznicima. Kanada planira velike nabavke vojne opreme, uključujući novu flotu od 12 ne-nuklearnih podmornica, desetke borbenih zrakoplova i nove ratne brodove, s posebnim naglaskom na osiguravanje golemog i većinom nebranjena arktičkog područja zemlje.

To je također dovelo do povećanja plaća vojnom osoblju za 20 posto, uz obvezu poboljšanja životnih uvjeta na vojnim bazama. Ovi poticaji usmjereni su na povećanje oslabljene razine vojnog osoblja te rješavanje problema slabog regrutiranja i zadržavanja kadrova, što je uzrokovalo manjak i običnih vojnika i pilota potrebnih za upravljanje sljedećom generacijom borbenih zrakoplova.

Prije nedavnog porasta regrutacije, Oružane snage bile su oko 15 tisuća ljudi ispod potrebne razine od 71.500 pripadnika za održavanje redovne popunjenosti. McGuinty je u utorak predstavio drugu fazu strategije vojnog stanovanja, koja je dio plana izgradnje 7.500 novih vojnih stambenih jedinica diljem Kanade. Istaknuo je kako su vojni pripadnici na 13 baza koje je posjetio naglasili potrebu za boljim stanovanjem. Kao odgovor, vlada provodi najveće ulaganje u vojno stanovanje od kraja Drugog svjetskog rata.

„Kada imaju stabilnost u domu, bolje su opremljeni za suočavanje sa sigurnosnim izazovima današnjice i onima koji dolaze u budućnosti”, rekao je McGuinty. Dodao je da će uskoro biti objavljeno više detalja o mjerama za jačanje stambene i infrastrukturne mreže u kanadskom Arktiku, uključujući pojedinosti o planu vrijednom 2,67 milijardi kanadskih dolara za izgradnju niza Sjevernih operativnih potpornih centara na krajnjem sjeveru zemlje, piše Politico.

Fokus na Arktik dio je šire Carneyjeve strategije „gradimo, gradimo, gradimo”, koja povezuje povećanu proizvodnju u obrambenoj industriji s jačanjem kanadske ekonomije nasuprot Trumpovoj ekonomskoj agresiji prema Kanadi, prijetnjama koje su uključivale uvođenje kaznenih carina te prijetnje blokiranjem mosta Gordie Howe, ključnog trgovinskog prijelaza između dviju zemalja.

Carney je osnovao Ured za velike projekte kako bi ubrzao realizaciju energetskih i infrastrukturnih projekata, uključujući ceste, zgrade i uzletišta koji mogu imati i civilnu i vojnu namjenu. Plan zahtijeva konzultacije s domorodnim narodima, uključujući i inuitsko stanovništvo sjeverne Kanade. „Spajamo ne samo naše obrambene potrebe i operativne zahtjeve s prioritetima Ureda za velike projekte, već i s prioritetima Inuita te različitih razina vlasti”, rekao je McGuinty.