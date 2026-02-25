Trump se hvalio postignućima pa zaključio: Ovo je zlatno doba Amerike

Američki predsjednik Donald Trump u svom govoru o stanju nacije u utorak je proglasio „zlatno doba Amerike”. „Naša nacija se vratila veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije”, rekao je Trump na početku svog obraćanja u Kongresu.

„Ovo je zlatno doba Amerike”, nastavio je republikanac govor u kojem hvali ono što smatra postignućima svoje vlade, od rekordnih burzovnih indeksa, niskih cijena goriva, do sprječavanja ulaska fentanila na američki teritorij. Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim”.

Trump je Venezuelu opisao kao „saveznicu” SAD-a, dva mjeseca nakon što je Washington svrgnuo njezinog diktatora Nicolasa Madura. "Upravo smo od našeg novog prijatelja i partnera Venezuele primili više od 80 milijuna barela nafte", rekao je Trump u obraćanju pred oba doma Kongresa o donedavnoj američkoj suparnici.

Američke snage su 3. siječnja u Caracasu uhitile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te ih prebacile u New York, gdje su optuženi za kaznena djela povezana s trgovinom drogom. Venezuela se od tada nalazi u fazi političkih previranja. Delcy Rodríguez, koja je pod Madurom obnašala dužnost potpredsjednice, preuzela je kormilo naftom bogate zemlje nakon američke intervencije, a Trump ju je u nekoliko navrata hvalio. Rodríguez se sada smatra ključnom osobom za kontakt američke vlade, posebice u pregovorima o golemim naftnim rezervama te zemlje.

Ovogodišnji govor o stanju nacije održava se u iznimno značajnoj godini za Sjedinjene Države koje u srpnju obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti, piše agencija dpa. Obraćanje slijedi svega nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio ključne carinske politike predsjednika Trumpa. Taj pravosudni poraz ostavio je globalne trgovinske partnere u neizvjesnosti dok pokušavaju procijeniti daljnje posljedice takve odluke.