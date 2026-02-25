Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GOVOR O STANJU NACIJE

Trump se hvalio postignućima pa zaključio: Ovo je zlatno doba Amerike

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Foto: Kenny Holston/The New York Times
1/6
VL
Autor
Hina
25.02.2026.
u 06:27

Trump je Venezuelu opisao kao „saveznicu” SAD-a, dva mjeseca nakon što je Washington svrgnuo njezinog diktatora Nicolasa Madura

Američki predsjednik Donald Trump u svom govoru o stanju nacije u utorak je proglasio „zlatno doba Amerike”. „Naša nacija se vratila veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije”, rekao je Trump na početku svog obraćanja u Kongresu. 

„Ovo je zlatno doba Amerike”, nastavio je republikanac govor u kojem hvali ono što smatra postignućima svoje vlade, od rekordnih burzovnih indeksa, niskih cijena goriva, do sprječavanja ulaska fentanila na američki teritorij. Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim”.

Trump je Venezuelu opisao kao „saveznicu” SAD-a, dva mjeseca nakon što je Washington svrgnuo njezinog diktatora Nicolasa Madura. "Upravo smo od našeg novog prijatelja i partnera Venezuele primili više od 80 milijuna barela nafte", rekao je Trump u obraćanju pred oba doma Kongresa o donedavnoj američkoj suparnici. 

Američke snage su 3. siječnja u Caracasu uhitile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te ih prebacile u New York, gdje su optuženi za kaznena djela povezana s trgovinom drogom. Venezuela se od tada nalazi u fazi političkih previranja. Delcy Rodríguez, koja je pod Madurom obnašala dužnost potpredsjednice, preuzela je kormilo naftom bogate zemlje nakon američke intervencije, a Trump ju je u nekoliko navrata hvalio. Rodríguez se sada smatra ključnom osobom za kontakt američke vlade, posebice u pregovorima o golemim naftnim rezervama te zemlje.

Ovogodišnji govor o stanju nacije održava se u iznimno značajnoj godini za Sjedinjene Države koje u srpnju obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti, piše agencija dpa. Obraćanje slijedi svega nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio ključne carinske politike predsjednika Trumpa. Taj pravosudni poraz ostavio je globalne trgovinske partnere u neizvjesnosti dok pokušavaju procijeniti daljnje posljedice takve odluke.
Ključne riječi
stanje nacije Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Ixtapa
VOJNA EKSPANZIJA

Nakon Trumpovih prijetnji uložili su desetke milijardi dolara u vojsku: 'Prijave rastu, građani žele služiti domovini'

Fokus na Arktik dio je šire Carneyjeve strategije „gradimo, gradimo, gradimo”, koja povezuje povećanu proizvodnju u obrambenoj industriji s jačanjem kanadske ekonomije nasuprot Trumpovoj ekonomskoj agresiji prema Kanadi, prijetnjama koje su uključivale uvođenje kaznenih carina te prijetnje blokiranjem mosta Gordie Howe, ključnog trgovinskog prijelaza između dviju zemalja.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!