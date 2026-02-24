Naši Portali
BRUTALNI UVJETI

Ruski vojnici otkrili da su zapovjednici strijeljali svoje borce: 'Samo su im uzeli bankovne kartice i ubili ih'

Ukrainian servicemen from an anti-drone mobile air defence unit fire a ZU-2 anti-aircraft cannon during combat shift on the front line in the Donetsk region
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
1/7
Autor
Dora Taslak
24.02.2026.
u 22:17

Nakon što su odbijali ubijati, ruski vojnici često su mučeni na brutalne načine

Rat u Ukrajini počeo je na današnji dan prije točno četiri godine, a u tom je periodu stotine tisuća ljudi ubijeno ili ranjeno. Gubitci su velike s obje strane, no točni se podaci o žrtvama ne otkrivaju. Unatoč tome, četvorica ruskih vojnika odlučila su progovoriti te su za BBC razotkrila užas i brutalnost uvjeta na svojoj strani bojišnice. Između ostaloga, dvojica su rekla da su vidjela vojnike strijeljane zbog odbijanja naredbi.

Primjerice, jedan je vojnik kazao kako je njegov zapovjednik pucao u četvoricu vojnika. "Poznavao sam ih. Sjećam se da je jedan vrištao: 'Ne pucajte, učinit ću bilo što!'", opisao je. Jedan od njih također kaže da je vidio 20 tijela suboraca kako leže u jami nakon što su ih "nulisali“ suborci. Naime, izraz "nulisati" ruski je vojni žargon za strijeljanje vlastitih snaga.

Ilja, vojnik koji je identificirao i brojao mrtve, prije rata je predavao djeci s posebnim potrebama i autizmom. U svibnju 2024. godine, mobiliziran je zajedno sa 78 muškaraca. "Gotovo svi su bili pijani“, kaže. "Naprijed u boj! Uhvatit ćemo Zelenskog i podići našu zastavu!“, prisjeća se kako su vikali. "Gledao sam ih i mislio: 'Kako sam ja ovdje završio?' Bio sam tako prestrašen.“ Po dolasku u Ukrajinu, Ilja kaže da je većina odmah poslana na prvu crtu. On nije htio pucati niti ubijati nikoga i završio je na zapovjednom mjestu.

Drugi muškarac, Dima, prije rata je živio sa suprugom i kćeri te radio u Moskvi kao serviser perilica posuđa. U listopadu 2022., kaže, zaustavila je grupa policajaca, a potom je morao otići u vojsku. Kazao je da nije htio nikoga ubiti pa se, unatoč tome što nema medicinskog iskustva, pridružio sanitetskoj jedinici. Kasnije je premješten u brigadu gdje je morao evakuirati ranjene vojnike s prve crte.

"Dovedeno nam je dvadeset momaka. Samo su im uzeli bankovne kartice i ubili ih. Nije problem nekoga otpisati. Samo napišeš izvještaj", prisjetio se te naveo kako su te muškarce ustrijelili zapovjednici. Dima je objasnio i kako je funkcionirala ruska taktika probijanja: "Pošalješ trojicu, onda još trojicu. Nije uspjelo, pošalji deset. Nije uspjelo s deset, pošalji pedeset. Na kraju ćeš probiti. To je logika vojske. Imali smo 200 mrtvih u tri dana." 

Muškarci su za BBC opisali i potresna iskustva kroz koja su prošli. Nakon što su odbijali ubijati često su mučeni na brutalne načine. To je, između ostaloga, uključivalo izgladnjivanje, korištenje elektrošokera, vezivanje i premlaćivanje. Svi oni sada žive izvan Rusije, no posljedice rata ostale su s njima. "U ruskoj vojsci previše je momaka kojima ovaj rat ne treba, koji mrze zapovjednike, koji mrze Putina, koji mrze naš sustav, i oni nas moraju slomiti", kazao je jedan od njih. 

Ključne riječi
vojnici Rusija rat u Ukrajini

Avatar AFUERA
AFUERA
23:15 24.02.2026.

Hahahah BBC zna istinu, ajmeee

DA
DavorBillege
22:49 24.02.2026.

Začudo, svi telegram kanali (čitaj i ruski i ukrajinski) pišu da to čine ukrajinski tottenkopf odredi i zapovjednici kad se netko poželi predat. Ili ako imaju dron, utamane ih s njim

Avatar BravarBroz
BravarBroz
22:49 24.02.2026.

Pazi Mirko, hvala Slavko.

