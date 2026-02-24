Naši Portali
AMERIČKI INTERESI

Američka poruka Ukrajini: Ne ugrožavajte naše interese

Ukrainian service members attend a military training near a frontline in Zaporizhzhia region
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
24.02.2026.
u 23:00

"Ovo obraćanje nije bilo povezano s poticanjem Ukrajine da se suzdrži od napada na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu. Bilo je povezano s činjenicom da je tamo pogođen američki gospodarski interes."

Ukrajinska vlada nedavno je primila formalnu, službenu poruku od američkog State Departmenta nakon što su ukrajinski napadi na rusku luku Novorosijsk utjecali na američke interese u Kazahstanu, rekla je u utorak ukrajinska veleposlanica u SAD-u Olha Stefanišina. Većina kazahstanske nafte šalje se u Novorosijsk radi izvoza.

Stefanišina, govoreći na četvrtu godišnjicu ruske invazije punog razmjera 24. veljače 2022., odbila je iznijeti pojedinosti o formalnoj diplomatskoj poruci State Departmenta, ali je rekla da je fokus bio na napadima koji utječu na američke interese, a ne na zaustavljanju napada na rusku energetsku infrastrukturu. "Iz State Departmenta smo čuli da bismo se trebali suzdržati od... napada na američke interese", rekla je novinarima.

"Ovo obraćanje nije bilo povezano s poticanjem Ukrajine da se suzdrži od napada na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu. Bilo je povezano s činjenicom da je tamo pogođen američki gospodarski interes."

Rekla je kako je incident jasno pokazao da Ukrajina nije uspjela uspostaviti podjednako bliske ekonomske veze sa SAD-om u desetljećima od svoje neovisnosti nakon raspada Sovjetskog Saveza, te da je odlučna to promijeniti.

Njezina dužnost veleposlanice usmjerena je na suradnju sa SAD-om radi postizanja mirovnog sporazuma, ali i na to da Ukrajina izgradi održive i dugotrajne američke ekonomske interese u Ukrajini, rekla je, dodajući da bi to njezinoj zemlji pružilo jedno od najmoćnijih sigurnosnih jamstava. Dvodnevni mirovni pregovori u Ženevi između Ukrajine i Rusije prošlog tjedna nisu donijeli napredak.

SAD Rusija Ukrajina

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Ixtapa
VOJNA EKSPANZIJA

Nakon Trumpovih prijetnji uložili su desetke milijardi dolara u vojsku: 'Prijave rastu, građani žele služiti domovini'

Fokus na Arktik dio je šire Carneyjeve strategije „gradimo, gradimo, gradimo”, koja povezuje povećanu proizvodnju u obrambenoj industriji s jačanjem kanadske ekonomije nasuprot Trumpovoj ekonomskoj agresiji prema Kanadi, prijetnjama koje su uključivale uvođenje kaznenih carina te prijetnje blokiranjem mosta Gordie Howe, ključnog trgovinskog prijelaza između dviju zemalja.

