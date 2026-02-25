Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VOJNO-INDUSTRIJSKO-DIPLOMATSKI DOMJENAK U SPLITSKOJ LORI

Iznos ide i do 1,6 milijardi eura: Francuzi su najbliže gradnji korveta za Hrvatsku

Autor
Tomislav Krasnec
25.02.2026.
u 06:02

Francuski Naval u upućenim se krugovima doživljava kao ponuđač čija je korveta Gowind "dosta spartanska" pa cijena raste sa svakim dodatkom koji se ugradi na brod

Na palubi francuskog vojnog broda za podršku i pomoć "Loire" jučer je u splitskoj Lori organiziran vojno-industrijsko-diplomatski domjenak i potpisivanje prvih memoranduma o razumijevanju između francuske tvrtke Naval i triju hrvatskih potencijalnih partnera. Naval je francuski igrač u natjecanju za nabavu dviju višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, a sudeći prema šturim javno dostupnim informacijama, uskoro možda ulazi u finalnu fazu davanja obvezujućih ponuda i samog odabira najbolje ponude po ocjeni naše mornarice, vojske i vrha politike.

Ključne riječi
luka lora Francuska brodogradiliše korvete hrvatska mornarica

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar davos24
davos24
07:34 25.02.2026.

prodajte Galeba nekom bogatom azijskom kolekcionaru, uložite dobiveno u riječku infrastrukturu i brodove

SI
sisavac
07:01 25.02.2026.

ne kužim, mi sa 1.000 otoka trebamo korvete?! za ophodnju uz našu obalu trebamo 10-ak patrolnih čamaca, ne brodova. i to uglavnom za protjerivanje talijanskih kočarica. bacati milijarde za brodove koje jedna raketa, dron, potopi, je suludo. zašto sebi doma ne gradite betonske bunkere jer je sve drugo preslabo, premalu zaštitu pruža?

ZO
Zorica48
06:58 25.02.2026.

Gdje su nasa brodogradilista, nas Brodarski institut.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!