Iznos ide i do 1,6 milijardi eura: Francuzi su najbliže gradnji korveta za Hrvatsku

Na palubi francuskog vojnog broda za podršku i pomoć "Loire" jučer je u splitskoj Lori organiziran vojno-industrijsko-diplomatski domjenak i potpisivanje prvih memoranduma o razumijevanju između francuske tvrtke Naval i triju hrvatskih potencijalnih partnera. Naval je francuski igrač u natjecanju za nabavu dviju višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, a sudeći prema šturim javno dostupnim informacijama, uskoro možda ulazi u finalnu fazu davanja obvezujućih ponuda i samog odabira najbolje ponude po ocjeni naše mornarice, vojske i vrha politike.
