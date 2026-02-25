Naši Portali
NEDOSTAJU SVJEDOČENJA O TRUMPU

CNN otkriva: Deseci FBI-evih svjedočenja nestali u opsežnim dokumentima u istrazi o Epsteinu

New Epstein images released by U.S. Justice Department
Foto: U.S. Justice Department/REUTERS
1/5
Autor
Karolina Lubina
25.02.2026.
u 07:29

Iz istrage o Epsteinu izostavljena su ključna svjedočenja koja povezuju predsjednika Trumpa s optužbama za seksualno zlostavljanje

Prema analizi CNN-a, deseci FBI-evih svjedočenja iz istrage o Jeffreyu Epsteinu nedostaju u opsežnoj dokumentaciji koju je Ministarstvo pravosuđa objavilo prošlog mjeseca. Među njima su i tri iskaza povezana sa ženom koja je optužila predsjednika Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje prije nekoliko desetljeća. Popis dokaza dostavljen odvjetnicima Epsteinove suradnice Ghislaine Maxwell sadrži serijske brojeve za oko 325 FBI-evih svjedočenja, no više od 90 tih zapisa, što je više od četvrtine popisa, nije dostupno na službenim stranicama Ministarstva.

Među tim dokumentima nalaze se tri iskaza žrtve koja je agentima opisala kako ju je Epstein sustavno zlostavljao od njezine 13. godine, a koja je za isto djelo optužila i Trumpa. Demokratski zastupnik u utorak je upozorio na ove nedostatke, propitujući opseg objave i poštivanje zakona koji nalaže transparentnost dokumenata o Epsteinu, financijeru koji je 2019. preminuo u saveznom zatvoru čekajući suđenje za trgovinu ljudima. „Imamo preživjelu s ozbiljnim optužbama protiv predsjednika“, izjavio je zastupnik Robert Garcia, vodeći demokrat u Odboru za nadzor Zastupničkog doma. „Ipak, čini se da su ključna svjedočenja koja je FBI proveo s njom nedostupna javnosti.“

Trump je dosljedno odbacivao bilo kakvu povezanost s Epsteinovim nedjelima. Bijela kuća je u priopćenju te optužbe nazvala „lažnim i senzacionalističkim“, pozivajući se na ranije tvrdnje Ministarstva pravosuđa o netočnosti pojedinih dokumenata usmjerenih protiv predsjednika. O nestalim dokumentima ranije su izvještavali NPR i novinar Roger Sollenberger. Glasnogovornik Ministarstva pravosuđa demantirao je brisanje zapisa, tvrdeći da su postupali u skladu sa zakonom i objavili sve relevantne materijale, dok su izostavljeni dijelovi navodno duplikati, povjerljivi podaci ili dio tekućih istraga. 

„Nismo ništa izbrisali i, kao što smo uvijek govorili, svi relevantni dokumenti su predočeni“, rekao je glasnogovornik. Dokumenti koji nisu uključeni u objavu bili su ili „duplicirani, povjerljivi ili dio tekuće savezne istrage“, dodao je glasnogovornik. Na dodatna pitanja o specifičnim datotekama nisu odgovorili. Moguće je da su neki od dokumenata koji se spominju u Maxwellinim popisima dokaza prisutni negdje drugdje u dokumentaciji bez navedenih serijskih brojeva ili s redigiranim serijskim brojevima. Mnogi su dokumenti također uklonjeni pa ponovno dodani na internetsku stranicu Ministarstva pravosuđa u tjednima nakon početne objave Epsteinovih datoteka.

Iako su neki dokumenti naknadno vraćeni na stranicu nakon dorade redakcija, mnoge žrtve, poput Jess Michaels, izrazile su ogorčenje jer ne mogu pronaći vlastite iskaze, optužujući Ministarstvo za manipulaciju. Stručnjaci, uključujući bivšeg zamjenika direktora FBI-a Andrewa McCabea, ističu da su ti „302“ dokumenti temelj svake istrage te da je njihov izostanak zabrinjavajući za razumijevanje cijelog slučaja. Posebno su intrigantni detalji o žrtvi koja je 2019. prijavila zlostavljanje u Južnoj Karolini, a čiji su iskazi o Trumpu i strahu od odmazde, prema dostupnim evidencijama, izostavljeni iz javne objave. Iako su neki podaci o „Jane Doe 4“ isplivali kroz privatne tužbe i FBI-eve prezentacije iz 2025. godine, potpuna transparentnost i dalje izostaje, što je potaknulo žrtve poput Haley Robson da upute prosvjedna pisma sudu zbog kontinuirane tajnovitosti.

