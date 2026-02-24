Veterani uhićeni pod optužbom da ugrožavaju Vučića, odvjetnik: 'Na ovaj način žele skrenuti pažnju'

Nakon policijske akcije u ponedjeljak navečer, kada su uhićena dvojica srbijanskih veterana D. R. i M. R. zbog sumnje na organiziranje radi rušenja ustavnog poretka te ugrožavanja sigurnosti predsjednika Srbije i njegove obitelji, Viši sud u Kraljevu odredio im je pritvor do 30 dana. Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da postoje i snimljeni dokazi njihovih razgovora, odvjetnik Vladimir Beočanin smatra da su njegovi klijenti bili pod nadzorom kako bi se optužili u politički povoljnom trenutku, prenosi Nova.rs.

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da se dvojicu osumnjičenika tereti za dogovaranje nasilne promjene ustavnog uređenja Republike Srbije u razdoblju od prosinca 2025. do veljače 2026. godine. Navodno su planirali nabavu oružja te napade na predsjednika države, njegovu suprugu i djecu s ciljem njihova ubojstva, kao i napade na pripadnike MUP-a kako bi im nanijeli tjelesne ozljede.

Vučić je rekao da je djelomično upoznat s istragom i da postoje snimljeni dokazi: „Imamo snimljen dokazni materijal… Zasnovano je na lažima koje su negdje mogli pročitati“. Odvjetnik Beočanin tvrdi da su klijentima pokazani transkripti, ali da se jedan osumnjičeni ne sjeća razgovora jer prima 100–150 poziva dnevno: „Jednostavno je nemoguće da se sjeti s kim je razgovarao 17. siječnja…“. Dodaje da se radi o kratkim razgovorima o svakodnevnim temama, a da su izdvojene samo pojedinačne riječi poput „klali“, „palili“…

Sugovornik portala Nova.rs smatra da sve to upućuje na mogućnost da su osumnjičenici bili tajno praćeni kako bi se u određenom trenutku prikupio kompromitirajući materijal za optužbe. „Sve su to radili kako bi ih u trenutku kada je to najbolje za režim mogli optužiti. To je ovaj trenutak kada imamo pobunu u pravosuđu, blokade poljoprivrednika i brojne manje afere. Oni žele na ovaj način skrenuti pažnju s tih stvari i to je nešto što smo već više puta vidjeli pred velike prosvjede“, rekao je.

On također navodi da je nadzor veterana bio pokriven dvjema zapovijedima koje su trajale po tri mjeseca te da je „sigurnosno najinteresantniji razgovor“ zabilježen 18. veljače. Uhićeni veterani su tijekom protekle godine aktivno sudjelovali u osiguravanju studenata tijekom prosvjeda i blokada. Vijest o policijskim pretresima kuća vojnih veterana objavio je lider Udruženja starosjedilaca Kraljeva Ivan Matović. U objavi na Facebooku naveo je da su u tijeku pretresi domova ratnih veterana koji su sudjelovali u studentskim prosvjedima te da je jedan od njih priveden u policijsku postaju.

„Upravo mi je javljeno da je u Kraljevu u tijeku pretres kuća ratnih veterana na više lokacija. Ono što sam ja saznao, radi se o veteranima 63. padobranske brigade koji aktivno sudjeluju u studentskim prosvjedima. Znam četiri ili pet ljudi kojima se trenutno pretresaju stanovi, neslužbeno saznajemo da je jedan od njih već odveden u policijsku postaju“, napisao je Matović.

Dodao je i da je prethodne noći u Mrčajevcima viđen Marko Kričak, novi načelnik Uprave kriminalističke policije. „Sinoć je u neko doba kroz Mrčajevce, s par džipova i nekim Audijima pod signalnim svjetlima prošao i Kričak, koji je viđen od strane poljoprivrednika koji su ga propustili, pa je jasno bilo da će se tako nešto dogoditi baš u Kraljevu, kao gradu koji, mogu slobodno reći, pruža najveći otpor u borbi protiv režima“, piše Nova.rs.