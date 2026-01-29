Trump: 'Zamolio sam Putina da obustavi napade na gradove zbog niskih temperatura u Ukrajini. Pristao je, bilo je jako lijepo'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio njegov osobni zahtjev da ruske snage na tjedan dana obustave napade na Kijev i druge ukrajinske gradove. Izjava je izrečena na brifingu za novinare i odmah je otvorila niz pitanja, ne samo o sadržaju, nego i o vjerodostojnosti navodnog dogovora.

Trump je rekao da je Putina zamolio za privremenu obustavu napada zbog ekstremno niskih temperatura u Ukrajini. “I pristao je. Moram vam reći, to je bilo jako lijepo”, dodao je američki predsjednik, a prenio Reuters . Nije, međutim, pojasnio kada je zahtjev upućen, kojim kanalom, niti od kojeg bi datuma takvo primirje trebalo vrijediti. Moskva se zasad nije službeno očitovala o Trumpovoj izjavi, jednako kao ni Kijev.

Izjava dolazi u trenutku pojačanih špekulacija o mogućoj privremenoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu s obje strane. Već danima se u diplomatskim i medijskim krugovima nagađa da su Rusija i Ukrajina, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, razgovarale o ograničenom i selektivnom primirju, no bez ikakve javne potvrde.

U međuvremenu, stanje na terenu ne daje naslutiti deeskalaciju. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da su ruske snage tijekom noći lansirale više od 100 dronova, pri čemu je zabilježeno najmanje 18 pogodaka u različitim dijelovima zemlje. Među metama su bila i urbana područja, što dodatno dovodi u pitanje tvrdnje o dogovorenoj suzdržanosti.

Ruska strana istovremeno šalje oprečne poruke. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva smatra neprihvatljivim zahtjev ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenski za sveobuhvatnim prekidom vatre. Prema Lavrovljevim riječima, takav bi potez samo dao predah ukrajinskoj strani bez rješavanja “temeljnih sigurnosnih pitanja”.

Paralelno s time, društvene mreže i Telegram kanali preplavljeni su nepotvrđenim informacijama o neformalnim naredbama na obje strane fronta. Prokremaljski vojni bloger Vladimir Romanov tvrdio je da je ruskim snagama navodno naređeno da privremeno ne gađaju energetske objekte u Ukrajini, uključujući trafostanice, elektrane i skladišta goriva. Prema tim navodima, zabrana bi vrijedila do 3. veljače.

Slične tvrdnje pojavile su se i na ukrajinskoj strani. Telegram kanal Supernova+ objavio je da su ukrajinski vojnici dobili usmenu uputu da se suzdrže od napada na rusku energetsku infrastrukturu. Ni te informacije nisu službeno potvrđene, a ukrajinske vlasti zasad suzdržano komentiraju nagađanja.

Dio tih izvješća povezuje se s trilateralnim razgovorima održanima 23. i 24. siječnja u Abu Dhabiju, na kojima su sudjelovali predstavnici Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Prema pisanju Financial Timesa, raspravljalo se o mogućnosti da Rusija obustavi napade na ukrajinske energetske objekte, dok bi se Kijev zauzvrat suzdržao od udara na ruska naftna postrojenja i tankere.

Unatoč tome, više ukrajinskih izvora upozorilo je da konačni dogovor nije postignut te da bi eventualna pauza, ako do nje uopće dođe, bila kratkog daha. Sličan oprez može se iščitati i iz izvještaja Kyiv Posta, koji navodi da se informacije uglavnom temelje na neslužbenim kanalima i ratnim blogovima.

Trumpova izjava tako zasad stoji sama za sebe. Bez potvrde Moskve, bez reakcije Kijeva i uz nastavak napada na terenu, ostaje nejasno radi li se o stvarnom diplomatskom pomaku, pokušaju političkog pozicioniranja ili tek još jednoj u nizu bombastičnih poruka koje dolaze iz Washingtona. U svakom slučaju, rat se zasad ne ponaša kao da je stao, ni na tjedan dana.