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BIO JE S OCEM I DVOJICOM PRIJATELJA

Dječaka tijekom ribolova ugrizao morski pas: Zakačio se za udicu pa ga zgrabio za bedro

Disappearing great white sharks raise alarm over South Africa’s marine balance
ESA ALEXANDER/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
04.07.2026.
u 10:15

Skupina je pecala u blizini otoka Ossabaw, oko 30 kilometara južno od grada Savannah.

Trinaestogodišnji dječak završio je u bolnici nakon što ga je tijekom ribolova ugrizao morski pas u američkoj državi Georgiji, piše WTOC. Dječak je bio na brodu s ocem i dvojicom prijatelja kada su ulovili morskog psa dugog između metar i pol do dva, a napad se dogodio kada su ga pokušavali skinuti s udice.

Skupina je pecala u blizini otoka Ossabaw, oko 30 kilometara južno od grada Savannah. Prema svjedokinji Terry Tatum, dok je brod pristizao uz dok odmah se moglo vidjeti da se odvija dramatična situacija. Dječakov otac navodno je očajnički tražio pomoć, dok su na brodu bila trojica tinejdžera i ozlijeđeni dječak. "Rekli su mi da su pecali. Upecali su velikog morskog psa, dugačkog pet ili šest stopa, i pokušali ga skinuti s udice, a morski pas je tada zgrabio mladića za desno bedro. Uzela sam kutiju prve pomoći i pomogla", ispričala je. 

Na mjestu događaja pomogla je i volonterka hitne medicinske službe BJ Comer, koja je čula komešanje i krenula po svoju opremu. Kada se vratila, vozilo hitne pomoći već je stizalo, a ozlijeđeni dječak prebačen je s broda i potom odvezen u najbližu bolnicu. Američka obalna straža iz Charlestona objavila je da je reagirala na dojavu o ugrizu morskog psa u petak oko 16 sati te koordinirala s lokalnim hitnim službama kako bi dočekali brod kod pristaništa Sunbury Crab Docks. Identitet dječaka nije objavljen, a njegovo zdravstveno stanje zasad nije poznato, piše WTOC.
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Ključne riječi
Amerika Napad morskog psa Georgija morski pas

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