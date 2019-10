Potresna ispovijest: Knjiga o pobačaju koju je Zekanović poklonio Plenkoviću

Saborski zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović optužio je danas premijera Andreja Plenkovića da je podnoseći izvješće o radu Vlade slagao da je u Hrvatskoj prirodni prirast povećan, odnosno da je u Hrvatskoj u toj godini rođeno 927 ljudi više nego što je umrlo. Usput mu je prigovorio da nije u saborsku proceduru još stavljen njegov prijedlog zakona protiv pobačaja, odnosno Zakon o zaštiti života, pa mu je poklonio jednu knjigu koja se bavi tom tematikom.

- Naime, vi ste rekli da je rođeno 417 djece više u 2018. nego prošloj, što je točno, zatim ste rekli jednu laž, a to je da je prirodni prirast povećan za 927 odnosno da je u Hrvatskoj u toj godini rođeno 927 ljudi više nego što je umrlo. To je čista laž jer je samo smanjen prirodni pad. Te godine, a govorim o 2018. g., je umrlo više nego što je rođeno, 15.761 osoba. Ponovit ću, 15.761 osoba i ne možete govoriti o prirodnom rastu kad možemo govoriti jedino o prirodnom padu. Dakle, za vrijeme vašeg mandata je u Hrvatskoj umrlo više nego što je rođeno, 45 000 osoba. Dakle, nemamo prirodni rast, imamo prirodni pad, to je jedan termin koji morate usvojiti – komentirao je Zekanović premijeru tražeći stanku.

Zamjerio mu je da nije govorio o pobačaju iako su ove godine morali temeljem zahtjeva Ustavnog suda mijenjati zakon koji se bavi tom tematikom jer je zastario.

- Dakle, morali ste već donijeti u proceduru, staviti u proceduru i donijeti Zakon o zaštiti života, vi ga nazivate „zakon o pobačaju“ i ja ću vam ovdje dati jedan podsjetnik, poklonit ću vam jednu knjigu, radi se o Abby Johnson, knjiga je „Neplanirano“, osoba se obratila pa se možda i vi obratite pa onda kao pravi kršćanski demokrat budete imali hrabrosti pa donesete ovaj zakon – rekao je Zekanović darujući premijeru knjigu.

"Neplanirano" je potresna životna ispovijest Abby Johnson, bivše ravnateljice klinike za abortuse u SAD-u, koja se kao mlada djevojka pridružila aktivistima koji su zagovarali prava žena. To je trajalo sve dok nije došla na čelno mjesto ravnateljice klinike “Planiranog roditeljstva”. Sama je, kako kaže, bila za izbor žene, ali je vjerovala da svojim savjetovanjem pomaže ženama kod izbora kontracepcije i planiranja obitelji. Sve do trenutka dok se prvi put nije susrela s pobačajem.

- Ugledala sam svoju ruku kako drži sondu. I ja sam bila jedna od ‘tih’ koji izvode ovaj čin. Pogled mi je ponovno pao na monitor. Liječnik je već zakretao kanilu i sada sam vidjela kako se sićušno tijelo grčevito izvija sa svakim pokretom instrumenta. Na trenutak je izgledalo kao da je dijete kuhinjska krpa koju cijedite pa je uvijate i stišćete, a potom se to tjelešce skupilo i počelo nestajati u kanili tik pred mojim očima - piše ona u svojoj knjizi opisujući trenutak koji je označio početak promjene stavova vezanih uz pitanje pobačaja.

Suočena i sa zahtjevom svojih poslodavaca da mora povećati prihode klinike. što je značilo povećanje broja pobačaja, u jednom trenutku je “puknula”, dala otkaz i počela se zalagati za pravo na život, a u tome su je slijedili i mnoge kolege.

>> Pogledajte i ovaj video: Premijer o štrajku