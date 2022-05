Zekanović o Milanoviću: 'Ako mu je toliko stalo do Hrvata u BiH, neka gol prošeta po Bruxellesu'

Nezavisni saborski zastupnik Hrvoje Zekanović gostovao je u emisiji N1 gdje je otkrio detalje o svom dolasku u Sabor s bijelim prahom, komentirao je Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića te druge aktualne teme.

Komentirajući svoj performans od prošlog tjedna kad je došao u Sabor s “bijelim prahom kojeg je pronašao na Pantovčaku”, ustvrdio je da novinari odgajaju političare tako da oni proizvodimo sadržaje koje ćete vi prenijeti.

- Imao sam tisuće spremnih rasprava u Saboru koje su prošle nezapaženo. Najveći stand up komičari su populističke stranke, prije je to bio Živi zid, a danas je to Most. Ne postoji rekvizit koji Bulj i kolege nisu donijeli, ali ih se ne naziva performerima jer je njihovo ponašanje usmjereno prema rušenju HDZ-a. Ako je moj performans okrenut prema najvećem krtičaru vladajuće većine, a to je Milanović, onda me se naziva performerom i stand up komičarom, rekao je Zekanović.

Na pitanje odakle mu ideja da predsjednik države konzumira kokain, odgovorio je: “Predsjednik države je zadnjih desetak dana više puta izgovorio rečenicu – Zekanović radi za keš, lopov je, dobio je vašu lovu od Plenkovića, pozivam DORH da to istraži, radi s arapskim investitorima… To su ozbiljne optužbe. Što radi Zlata Hrvoj-Šipek? Je li kontaktirala i pitala za osnovane sumnje da je Plenković donio keš Hrvoju Zekanoviću? To bih napravio da sam državni odvjetnik. Koji Arap? Ne znam što je tom čovjeku. On može imati čudnovat karakter. Izgledao mi je normalno. Ljudi nenormalno izgledaju kad konzumiraju drogu. To je i sam priznao da je svojevremeno konzumirao drogu, nisam to izmislio. Priznao je da pušio travu. Ne treba to relativizirati. Njegovo ponašanje ponekad mogu opravdati samo nekakvim… Nadam se da je to problem, postoje komune…".

Govoreći o tome kako prepoznaje drogiranog čovjeka, kazao je da je pročitao koje simptome ima drogiran čovjek i da on sam nije liječnik, ali mu je stalo da bude dobro.

- Nisam nijednom rekao da je to kokain. Nemam dokaz - kazao je i dodao da on sam nikad nije probao droge.

- Da i jesam, ne bih odgovorio potvrdno jer je to kontraproduktivno. Naravno da nisam. Čovjek je patološki lažljivac ili ima problem s ovisnošću - kazao je i otkrio da ga je nakon toga kontaktirala policija.

- Napravili su uviđaj. Nisam im dao vrećicu jer je završila u palačinkama - kazao je Zekanović. Istaknuo je i to da se on ne slaže sa svim potezima Plenkovića oko EU-a, te vjeruje da i premijer i predsjednik trebaju sve više razmišljati u okviru Hrvatske.

- Ako je Milanoviću toliko stalo do Hrvata u BiH, neka izvede neki performans, neka gol prošeta po Bruxellesu - kazao je Zekanović. Osvrnuo se na Milanovićev komentar da će staviti veto na ulazak Finske i Švedske u NATO te otkrio što misli o tome.

- Ajmo zabraniti gay parade ovo proljeće u Zagrebu. Ucijenimo Europu da queerovci neće defilirati dok… Finskoj prijeti rat i stvarno joj se može dogoditi nešto… Putin je skroz odlijepio, on više nije normalan. Može se dogoditi da nezaštićenu Finsku pokuša napasti da isprovocira nešto. Da je Finska u NATO-u, ona je zaštićena. Glava im je na panju, ozbiljna je situacija. Naravno da ću kao odgovoran političar glasati da ta zemlja bude zaštićena, da ne bude rata. On to radi samo da na perfidan način našteti aktualnoj vladajućoj većini. Nije on glup. Možda je isto odlijepio, ali nije glup. On je učenik Ivice Račana, dijete SDP-a, ovo što radi nije motivirano borbom za suverenitet Hrvatske, nego da se za dvije godine dogodi velika koalicija – Most, Možemo, SDP i vjerojatno neki privjesci - objasnio je.

Potvrdio je da je razgovarao s HSP-om. Razgovarao sam s predsjednikom stranke, kao i sa sto drugih stranaka. Dobro je imati političku stranku, lakše je raditi uz platformu, ali sam se opekao i ne mislim nigdje uletiti. Trenutno sam tu gdje jesam, a ako se dogovorim, objavit ću.”

Potvrdio je da će glasati protiv uvođenja eura jer smatra da sad nismo u poziciji za to, a žao mu je što premijer nije poslao prijedlog novog Zakona o pobačaju u Sabor.

"Malo je vjerojatno da će zakon doći u Sabor. Volio bih da je Plenković taj zakon stavio u proceduru. Svaki znanstvenik tvrdi i zna da život počinje začećem. Kad bi Plenković donio bolji zakon, pomogao bih mu u tome", kazao je.

