Zdravko Mamić u Remetinec se mora javiti 14. svibnja. Ako se ne pojavi, raspisat će se tjeralica

Datum odlaska na izdržavanje kazne zatvora nakon Zorana Mamića dobio je i njegov brat Zdravko. Prvome je to odredila sutkinja izvršenja kazne zatvora u Zagrebu, odredivši da se on u Remetinec mora javiti 10. svibnja, a drugome je to odredio sudac izvršenja kazne zatvora Županijskog suda u Osijeku, odredivši da Zdravko Mamić u Remetinec mora 14. svibnja.

Oba brata Mamić trenutačno su u BiH. Zdravko Mamić tamo je otišao prije objave nepravomoćne presude kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, a Zoran Mamić nedavno. U međuvremenu je presuda postala pravomoćna, a Zoran Mamić zatražio je da svoju kaznu od četiri godine i 10 mjeseci služi u BiH, što mu je za sada odbijeno.

>> VIDEO Mamići snimljeni u Međugorju

Zdravko Mamić, prema očekivanju, na Županijskom sudu u Osijeku danas se nije pojavio, nakon čega je, kako je priopćeno s osječkog suda, rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora stavljeno na e-Oglasnu ploču suda, pa se smatra da je dostavljeno osuđeniku.

"Sudac izvršenja utvrdio je da je osuđenik Zdravko Mamić uredno primio poziv za današnji dan radi uručenja rješenja o upućivanju, što je potvrdio svojim potpisom na povratnici poziva. Rješenjem o upućivanju sudac izvršenja odredio je da se osuđenik Zdravko Mamić mora javiti u Centar za dijagnostiku u Zagrebu zatvora u Remetincu, dana 14. svibnja 2021. Ako se osuđenik navedenog dana ne pojavi u zatvoru u Remetincu, za njim će biti raspisana tjeralica i europski uhidbeni nalog. Rješenje o upućivanju u zatvor za osuđenika Zdravka Mamića stajat će na e-Oglasnoj ploči suda idućih osam dana te po pravomoćnosti sudac izvršenja dostavit će podnijetu molbu osuđenika za ustupanje izvršenja kazne zatvora u BiH Ministarstvu pravosuđa i uprave RH radi nadležnog odlučivanja.

U svezi drugog kaznenog postupka, koji je u tijeku na Županijskom sudu u Osijeku protiv opt. Zdravka Mamića i drugih, nakon odluke Visokog kaznenog suda RH kojom je odbijen zahtjev za delegaciju mjesne nadležnosti Županijskog suda u Osijeku, po primitku odluke višeg suda i kaznenog predmeta, predsjednik raspravnog vijeća zakazat će nove raspravne dane kada se stvore zakonski uvjeti, o čemu će sud u e-Ročišniku obavijestiti javnost.

Naime, ako se Zoran Mamić ne vrati u Republiku Hrvatsku i ne stupi na izdržavanje kazne zatvora dana 10. svibnja 2021., protiv navedenog, nakon raspisivanja tjeralice i europskog uhidbenog naloga, uslijedit će odlučivanje o suđenju u odsutnosti da bi se mogli ispuniti svi zakonski uvjeti za nastavak suđenja u tom kaznenom predmetu. U istom predmetu, ranije, izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Osijeku protiv Zdravka Mamića odredilo je suđenje u odsutnosti. Stoga, nakon donošenja rješenja o suđenju u odsutnosti, sada i za Zorana Mamića, te pravomoćnosti tog rješenja, predsjednik raspravnog vijeća zakazat će rasprave radi nastavka suđenja", priopćeno je sa Županijskog suda u Osijeku.