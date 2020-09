Zdravko Krivokapić za Večernji: Vučića ne poznajem, a u novoj vladi Crne Gore želimo Hrvate

U ekskluzivnom razgovoru za Večernji list govori 62-godišnji Zdravko Krivokapić, sveučilišni profesor strojarstva i lider liste Za budućnost Crne Gore. Za njega se u Crnoj Gori kaže da je „izmišljen" i da je osoba iznimno bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), te da bi kao politički autsajder mogao s 31-godišnje vlasti skinuti dugovječnog "vladara" Crne Gore Milu Đukanovića. Ovom prigodom demantirao je svoju povezanost sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Po svemu sudeći, Demokratska partija socijalista (DPS) Mile Đukanovića poslije 31 godine vlasti ide u oporbu. Zašto je došlo do tako velikog preokreta i kako vam je to uspjelo?

Mislim da su se, kao i u svakoj smjeni vlasti koja dugo traje, posložile određene kockice i režim mora pasti. Postoje tri ključna razloga zašto se to dogodilo baš u ovom trenutku. Zasigurno da prvi leži u činjenici da je donesen zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je, pošteno rečeno, nečastan i ugrožava imovinu jedne Crkve u Crnoj Gori. Drugi razlog je taj što poslije tako duge vladavine dolazi do otuđenja vlasti od naroda, i na taj način više nitko ne očekuje neke obveze osim da glasa, i to da glasa samo za vladajuću partiju. A treći je razlog, možda ništa manje značajan, činjenica da smo u vrlo teškoj ekonomskoj krizi, koju su građani osjetili a pandemija koronavirusa razotkrila, i da je turistička sezona propala. Zbog svih tih razloga događa se ono što je potpuno prirodno, da se ponudi nekom drugom da upravlja Crnom Gorom. Dosadašnje upravljanje bilo je tako loše da nije osiguravalo ono što je najvažnije, bolju kvalitetu života naroda u Crnoj Gori. Umjesto toga, radilo se da jedni imaju, da drugima ostaje malo, a treći da nemaju gotovo ništa. Oni koji imaju su, naravno, okruženje moćnika i političke elite koji su vladali Crnom Gorom.

Je li Milo Đukanović svjestan da je izgubio izbore i vlast ili se drži za teoriju kojom bi on i njegova stranka DPS opet mogli formirati vladu i zadržati vlast?

Gospodin Đukanović nije naučio gubiti i ima to iskustvo da kada zna da je gubitnik, pretoči to u pobjedu. Međutim, ovaj put narod je jasno rekao što želi i mislim da bi sve drugo bilo nešto što nitko ne bi volio da se dogodi, a to su ti najgori scenariji, da gospodin Đukanović promijeni volju naroda, što bi u ovom trenutku bilo potpuno drukčije i stvorilo bi samo dodatne konflikte koje nitko u Crnoj Gori ne želi.

Kako ćete funkcionirati uspijete li formirati vlast, s obzirom na to da je vaša koalicija heterogena, od nacionalista do suverenista i prosrpski orijentiranih?

Jeste li se dogovorili tko će biti premijer, tko zamjenik...? Nemoguće je sve riješiti u jednom trenutku. Idemo korak po korak. Prvi korak koji se dogodio je to da smo mi predstavnici tri liste definirali principe na osnovi kojih će se iduća vlast ponašati, da će nova demokratska vlast odgovorno provoditi sve međunarodno preuzete obveze, kao i da će provesti sve neophodne reforme kako bi Crna Gora u najkraćem mogućem roku pristupila Europskoj uniji, ali ne deklarativno kao što je to bilo dosad kod DPS-a, već suštinski i ubrzano jer nam trebaju takvi standardi i modeli koji osiguravaju da Crna Gora postane država vladavine prava. Nova vlast bit će ekspertna, konstituirana od kadrova koji su stručnjaci iz konkretnih oblasti bez obzira na njihovu političku, vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Osim toga ona će biti potpuno posvećena poštovanju ustava i primjeni zakona, uz izmjene, dopune i reviziju svih diskriminatornih zakonskih i podzakonskih akata, uključujući i Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Također, pružamo ruke predstavnicima manjinskih naroda sa željom da zajednički gradimo ljepšu i prosperitetniju budućnost Crne Gore.

Koliku je ulogu u vašoj pobjedi odigrala Srpska pravoslavna crkva?

Mislim da ova vlast uporno želi izbore prikazati svojevrsnim referendumom o Pravoslavnoj crkvi. U referendumu se postavlja pitanje jeste li za to da Srpska pravoslavna crkva bude ono što jest ili niste? Ovaj put ne radi se o tome. To je DPS znao lansirati kao mjeru svog odnosa prema svim građanima Crne Gore, a ovi izbori bili su pitanje budućnosti Crne Gore. Oni su dosad Crnu Goru vodili na način koji nije dostojan svih građana Crne Gore i to je razlog zbog kojeg se dogodila ova smjena vlasti. Sada DPS, koji je uvijek bio simbol korupcije, želi promijeniti tu volju time što bi najradije ponovio izbore u oko 70 sela, što mislim da je nedopustivo, jer onaj tko vara ne može smatrati da je prevaren. To je pogrešan i opasan signal koji dolazi od DPS-a i Mile Đukanovića i vjerujem da Međunarodna zajednica neće to dopustiti jer bi to bila još jedna igra ovoga režima protiv volje građana.

Kažete da niste projekt Srpske pravoslavne crkve, ali vidjeli smo u mnogim videozapisima da ste dobri s predstavnicima Srpske pravoslavne crkve čiji ste čest i rado viđen gost?

Ja nisam novokomponirani vjernik, vjernik sam odmalena. Imam odnos koji je potpuno kršćanski, a tamo gdje dominiraju kršćanske vrline vi nemate problema ni sa kim. U biti, postoji to zlatno pravilo koje nije vezano samo za kršćansku religiju, već za sve religije svijeta: ne čini drugome ono što ne želiš da drugi čine tebi. U tom odnosu, vi ste svojim primjerom pokazivali nešto što je normalno. Ako bih ja sad rekao da ne poznajem mitropolita, to ne bi bilo točno. Isto tako mogu reći da mitropolit nije utjecao na ovo što se dogodilo Crnoj Gori, on je imao samo stav Crkve prema bešćutnom zakonu. Sve drugo bilo je na nivou da građanin ima pravo birati kako hoće, kako se u našem narodu kaže, "hoćeš li prodati vjeru za večeru".

Gotovo svi analitičari i promatrači, uključujući i one u Srbiji, govore da vam je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić puno pomogao i financijski i medijski.

Reći ću vam jednu istinu, nikada nisam imao priliku upoznati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sve što sam radio, radio sam potpuno neovisno, nepristrano, i nisam se vodio bilo kakvim elementima koji izlaze izvan okvira Crne Gore. Crna Gora je moja domovina, nemam drugu domovinu osim nje. Koliki utjecaj ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Crnoj Gori, pitanje je koje bi trebalo postaviti samom DPS-u i Mili Đukanoviću jer bi oni na njega znali najbolji odgovor i tako bi krivicu za svoj poraz ponovno premjestili negdje izvan zemlje, i to vjerojatno u Srbiju, Rusiju i tko zna kamo.

Ako nemate veze s Vučićem, zašto vas svi nazivaju prosrpskom i proruskom koalicijom? U kojem smjeru će ići Crna Gora formirate li vlast? Prema Rusiji ili prema NATO-u i EU?

Sve je to jasno iz našeg sporazuma s koalicijskim partnerima u kojem smo iznijeli svoje opredjeljenje, a to je put prema EU. Nitko ne može dovesti u pitanje integraciju Crne Gore u NATO, ugovor koji je potpisan na 20 godina. To ne znači da mi radimo neki zaokret, ali svakako u vanjskoj politici treba preispitati dosadašnji odnos DPS-a i Mile Đukanovića i njegovih satelita u odnosu na sve države, prvenstveno mislim na Srbiju i Rusku Federaciju s kojima Crna Gora ima najbolje ekonomske odnose, i to samo iz ekonomskih razloga donosi osnovu za preispitivanje tih diplomatskih odnosa. Mislim da su te poruke vrlo često išle i u korist jedne pa i u korist druge vlasti. Najbolje je krivicu prebacivati na nekoga drugog, a ne vidjeti što vam se događa u vlastitoj kući. Što se tiče skretanja prema Rusiji ili Srbiji, to je samo trik vlasti koji su prvo plasirale u regionalnim medijima a zatim i u europskim. To koriste kao zadnji adut opstanka na vlasti. Meni su govorili da Crnu Goru želim predvoditi pod Srbijom, što nije istina. Ono što sam već i rekao, nemam drugu državu osim Crne Gore, a oni koji me optužuju, vjerujte da imaju nekoliko rezervnih varijanti.

Kažete da nemate veze sa Srbijom i Vučićem, a na proslavi vaše pobjede nakon izbora moglo se vidjeti puno srpskih zastava, ali nije bilo ni jedne crnogorske, kako to tumačite?

Mislim da su ti nacionalni simboli bilo kojih drugih država definirani ustavom. Ono što je najvažnije u ovom trenutku, nikada nismo inzistirali na podjelama i naš je program jasan. DPS i Milo Đukanović radili su i inzistirali na podjelama unutar crnogorskog društva i na taj način stvarali atmosferu da se sukobljavamo međusobno, a to nije potrebno. Nikoga ne možete natjerati da se osjeća kako bi netko drugi volio i želio. Svatko ima svoj osjećaj koji trebamo poštovati i to različito mišljenje ne smije biti prepreka za bilo kakvu suradnju. Dosad je u Crnoj Gori svako različito mišljenje prouzročilo cijepanje i dijeljenje, a mi želimo pomirenje i to smo pokazali svim svojim stavovima i tijekom kampanja a i poslije, i to ćemo zadržati do kraja kako bi se Crna Gora izmirila. To izmirenje ne ovisi o našoj ponuđenoj pruženoj ruci, već o onima koji tu ruku trebaju prihvatiti.

Govorite o pomirenju i pružanju ruke, međutim, u Pljevljima, gdje živi oko četiri tisuće Bošnjaka, došlo je do incidenta koji su izazvali ljudi koji su slavili vašu pobjedu i nosili srpske zastave. Napali su Bošnjake, demolirali njihove radnje i poručili: "Vi, Turci, morate se vratiti u Tursku!". A što je najgore, na prostorijama Islamske zajednice u Pljevljima pojavio se vrlo opasan natpis: "Poletjela crna ptica, Pljevlja biće Srebrenica!". Kako to komentirate?

Nitko se ne treba seliti iz Crne Gore i ta poruka u Pljevljima nije dobra. Ako to tretirate sa stanovišta poruka, onda su takve poruke slali i predsjednik i premijer Crne Gore i one su vrlo slične neofašističkim porukama jer su ih upućivali nekome drugome. To nije revanšizam, nego kontinuitet djelovanja njihove politike koja provokatorski želi loše nacionalne odnose u Crnoj Gori. Nitko nikome ne može kucati na vrata i reći da se iseli. Policija treba reći tko su ti prijestupnici, kako su se ponašali i tko im je naredio da se tako ponašaju. Je li to njihov osobni ili naručeni stav, trenutačno ne znam. Što se tiče Pljevalja, znam da je to bila ikonografija koju je napravila Udba kako bi na taj način izazvala mržnju, koja se može liječiti samo lijepom riječju i ljubavlju. Gospodin Dritan Abazović poslao je poruku svom narodu kako Crna Gora mora biti najbolja i najtolerantnija zemlja na svijetu. Iz Crne Gore se nitko ne treba iseliti, već svi moramo naći tu svoj mir i spokoj i živjeti od poštenog rada.

Kakav će biti odnos prema Hrvatima u Crnoj Gori, čiji predstavnik nije ušao u parlament i koji su, na neki način, povezali svoju sudbinu uz DPS i Milu Đukanovića?

Mi smo jasno i glasno rekli da nudimo ruku pomirenja, suradnje i sudjelovanja u vladi svim onim nacionalnim manjinama koje to žele, bili to Hrvati, Bošnjaci, Albanci... U ovom trenutku nemamo povratnu informaciju predstavnika Hrvata, ali će zasigurno ovi dani biti odlučujući za sklapanje takvih veza s njima. Mi pružamo ruku pomirenja, a sve loše treba zaboraviti i krenuti dalje putem mira. Pustit ćemo povjesničarima da pišu tko je kakvu ulogu igrao, a mi se moramo okrenuti budućnosti. Budućnost ne možemo graditi ako će se netko distancirati od sudjelovanja u izvršnoj vlasti, već suprotno, da participira i da najbolji odgovor za ono što nas čeka. U vladi ima mjesta za sve i voljeli bismo da u njoj budu i predstavnici hrvatske manjine. Karakteristika je Crne Gore da svi žive sa svima i da svi participiraju u izvršnoj vlasti. Da Crna Gora bude mjesto najboljeg života u regiji i šire.

Za vas kažu da ste nevjerojatan politički fenomen. Nedavno ste se pojavili na političkoj sceni i uspjeli pobijediti nepobjedivog Milu Đukanovića? U čemu je tajna?

Vjerojatno u prirodi i iskustvu, jer nosite nešto sa sobom što je vaša genetika, što je usavršeno u onaj dio čime sam se najviše bavio, a to je kvaliteta. A kvaliteta je dio zadovoljstva koje iskazuje korisnik. Zato ja stalno osluškujem što netko kaže, kako to kaže i je li to u tom trenutku moguće realizirati. Za Crnu Goru nije najvažnije pojavljivanje moje malenkosti, već ono što smo zajedno odradili, da će prvi put doći do smjene vlasti, koja je bila apsolutistička, koja je donekle bila i diktatorska, a to narod više neće moći prihvatiti kao odnos življenja na ovim prostorima. Glas naroda se mora osluškivati i on je u ovom trenutku vrlo jasan bez obzira na brojne malverzacije i političku korupciju koja je jasna, dokaziva i leži na činjenicama. Mi smo na početku krenuli u jednu utakmicu, ja sam rekao nogometnu, u kojoj su oni na počeku utakmice imali 4:0, ali na završetku bilo je 5:4 za nas.

Pretendirate li na mjesto premijera ili ćete ga prepustiti mladom crnogorskom političaru albanske nacionalnosti Dritanu Abazoviću?

Vjerujte mi da trenutačno ne razmišljam o funkciji premijera. Trebamo izabrati osobu koja može odgovoriti datom trenutku. Hoću li to biti ja ili netko drugi, odluku ćemo prepustiti koaliciji. Prvo ćemo odrediti kriterije po kojima netko treba raditi, a uz kompetentnost to će biti čast i poštenje. Na takav način izgradit ćemo poljuljano povjerenje. Znate i sami da se za Crnu Goru vežu brojne afere, korupcija je izdašna... Korupciju želimo svesti na nulu i pokrenuti Crnu Goru u dobrom smjeru, a ne kao što je to bilo dosad. Građani to očekuju od nas. A tko će biti premijer, dogovorit ćemo se.

Kakva će biti kohabitacija između vaše vlade i predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića?

To je realnost našeg života. Stvaranje bilo kakvog polariteta u ovom trenutku ne bi bilo dobro za sve građane Crne Gore. Mislim da je taj polaritet bio evidentan kada smo imali jednu partiju i iz nje premijera i predsjednika, a o svemu odlučivao je jedan čovjek, Milo Đukanović. To nije tako precizirano ni ustavom ni zakonom. Dosad je Crna Gora bila mjesto u kojem je odlučivao jedan čovjek, a to je najgora varijanta. Moramo napraviti sistem koji će biti nezavisan i smanjiti moć jednog pojedinca i jedne partije. Ako želite dobro svim građanima, morate napraviti takav sistem koji će garantirati da svi imaju jednaka prava i da svi imamo istu startnu poziciju kada se želimo utrkivati u ekonomskom ili bilo kojem drugom pogledu i da socijalna pravda bude ustavom zagarantirana.

Strahujete li od mogućih sukoba i nemira s obzirom na to da je crnogorsko društvo duboko podijeljeno?

Opoziciji trenutačno apsolutno ne odgovaraju nikakvi nemiri i sukobi, bilo kakav incident ili sukob koji bi mogao ugroziti našu jasnu i čistu pobjedu. Ali, što će raditi aktualna vlast, to je veliko pitanje. Jer, ranjeni je lav najopasniji. Očekujemo moguće reakcije koje će vjerojatno biti vezane za očuvanje ove vlasti i koje se mogu svesti samo na jedno, koje su vezane isključivo za njihovu egzistenciju.