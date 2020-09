VIDEO Crnogorski nacionalisti održali skup pred srpskom crkvom pa zapjevali Škorinu pjesmu

Ispred manastira Srpske pravoslavne crkve u Cetinju jučer je održan prosvjed pod nazivom "Patriotski skup", a na kojem se okupilo više stotina crnogorskih nacionalista. Kako su organizatori kazali za tamošnje medije, iza prosvjeda nije stajala niti jedna politička stranka već se radilo o skupu građana koji su iskazali revolt spram rezultata nedavno održanih izbora u Crnoj Gori.

Kako prenose crnogorski mediji, sa skupa su se orile poruke poput "Nikad više 1918.", nosile su se majica s likom Krste Popovića, a u trenutku kad su se sa obližnje crkve začula zvona prosvjednici su izvikivali "srpske splačine", "e viva Montenegro" te su sve začinili psovkama i zvižducima.

Iako, prosvjednici nisu službeno stali ni na čiju stranu političkog spektra, sasvim je jasno da se radi o revoltiranim pristašama Mile Đukanovića koji je izgubio izbore, a ne treba zaboraviti i na činjenicu kako je Cetinje svojevrsna utvrda crnogorskog nacionalizma i potpore Đukanoviću.

Međutim ono što najviše čudi jest odabir pjesama kojima su se okupljeni dodatno nabrijavali. Sa zvučnika je u jednom trenutku krenula pjesma "Sude mi" od Miroslava Škore, a što je s obzirom na politički opus potonjeg i aktualna previranja u susjednoj zemlji gotovo nevjerojatna činjenica.

VIDEO: Crnogorski nacionalisti pjevaju 'Sude mi'

Zdravko Krivokapić, čelnik koalicije "Za budućnost Crne Gore", kazao je da je riječ o nacionalističkim strukturama i običnim provokatorima budući da su do sada slični ljudi svoje manifeste održavali pred Dvorcem kralja Nikole, a ne pred crkvom.

"Ovo može samo pridonijeti izraženijoj podjeli i rasplamsavanju međunacionalnih napetosti između Srba i Crnogoraca", izjavio je Krivokapić.

Skup je završio pjevanjem crnogorske himne te najavom novog, sličnog skupa u nedjelju u glavnom gradu Podgorici.

Dodajmo i to da smo kontaktirali Miroslava Škoru, no on niti njegovi suradnici za odnose s medijima nam se nisu javljali na telefon.