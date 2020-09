Dritan Abazović: Posebnu zahvalnost dugujemo jednoj osobi iz Hrvatske

Čelnik platforme Crno na bijelo Dritan Abazović, čovjek koji drži ključeve vlasti u Crnoj Gori, gostovao je na televiziji Večernji list.

Abazović je govorio o tome kako teku pregovori između opozicijskih stranaka, je li ovo definitivan kraj Mile Đukanovića nakon 30 godina na političkoj sceni, ali i o tome ostaje li Crna Gora na svom europskom putu.

"Nakon 30 godina ovo je povijesna stvar, čekaju nas izazovi. Za nas je sve to šok. Rekao sam građanima Crne Gore, uzmite svoju slobodu" kazao je Abazović. "Mene raduje da su kolege iz opozicije, druge dvije rekli da su uvjeti u redu", kazao je.

Sastavljanje Vlade

"Svi inzistiraju da sve bude preko noći, no nije vrijeme za ishitrenost, trebat će nam malo vremena za sastavljanje vlade. Siguran sam da ne treba čekati, a građanima nije ", kazao je.

"30 godina, ne bi vjerovali, čak i ljudi iz Hrvatske ne mogu da vjeruje koliki je stupanj kontrole bio od jednog čovjeka. Nisam siguran da će se on i njegova partija odreći privilegija. Primam prijetnje, primam pohvale", kazao je.

"Obećavam da ćemo s Hrvatskom i drugima graditi dobre odnose nego što je to radio Đukanović", dodao je. Rekao je da su ga zvali i iz Hrvatske. "Mi posebnu zahvalnost dugujemo jednoj osobi iz Hrvatske, neću ga otkriti, kojeg znamo iz nekih drugih kampanja", kazao je. Dodao je da ne zna tko će biti novi mandatar vlade Crne Gore.

"Nama ne trebaju jake osobe, već jake institucije. U 30 godina Đukanović nije ojačao Crnu Goru i vratio dostojanstvo institucijama", dodao je.

Albanski četnik

"Svašta sam pročitao o sebi. Ne znam nisam opterećen time. To je bila konstrukcija režimskih medija. To nam je i pomoglo da pobijedimo. Brojni građani koji me sretnu kažu i ja sam albanski četnik", dodao je.

"Rekao sam da se borim da prijeđemo 90-te. Nikad nismo imali promjenu na izborima, sada imamo. Trenutak je da se pokrene tranzicija, da se pokrene demokracija. Smatram se europejcem. Dolazim iz manjinskih naroda.", rekao je.

"Đukanović je doživio izborni brodolom, bolje da da ostavku. Nebitan je. Imamo puno drugih stvari koje su pred nama. Neka pravosudni organe rade posao prema njemu, prema meni", kazao je.

Pozivamo na mir, nitko nije ugrožen

"Činimo sve da ne dođe eskalacije. Pozivam sve da do toga ne dođe. Nitko ne treba da se osjeća ugroženim. Ne treba praviti da je sudnji dan jer nekih ministara neće više biti. Jako je ružno što regionalni mediji stvaraju sliku da će se ovdje nešto dogoditi. Nikome ne trebaju incidenti i provokacije", naglasio je i pozvao na mir.

Rekao je da su svi oni za EU. "Neutemeljni su stavovi da bi Crna Gora otišla prema Rusiji. Proritet nam je da budemo dio Europe", kazao je.