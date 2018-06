Zbog uvrede Xiu Kina blokirala HBO

U Kini je blokiran kanal HBO koji svoj program emitira bez reklama. No, nije to bilo zbog toga što je neki kineski proizvođač želio na HBO-u izreklamirati nešto svoje, već iz puno prozaičnijeg i očekivanijeg razloga.

Naime, John Oliver, komičar koji je voditelj popularnog programa Last Week Tonight malo se našalio na račun kineskog predsjednika Xi Jinpinga. A to ovaj nije najbolje primio pa je, očito, jednostavno dao blokirati HBO u Kini.

“Igra prijestolja” dopuštena

No, HBO-ovu superseriju “Igra prijestolja” Kinezi dopuštaju. Jedino što su je preoblikovali u – dokumentarac smatrajući je, pa, ne baš moralnom. A kineske vlasti to mogu jer se u Kini HBO gleda putem singapurskog servisa Dingjijuchang koji je u vlasništvu jedne od najvećih kineskih tehnoloških korporacija Tencent. Izgleda da se blokiranje HBO-a dogodilo zbog Oliverovih komentara o Xiju gdje ga je nazvao “jezivim ujakom koji je zatvorio 800.000 ljudi u svojem podrumu”, pa je kineskog predsjednika parodirao zbog “distopijskih razina nadzora i progona” kineskih Ujgura u zapadnoj provinciji Xinjiang, a onda i nastavka pritvora Liu Xia, supruge kineskog disidenta nobelovca Liu Xiaoboa koji je i sam preminuo lani za državnog “skrbništva”, pri služenju 11-godišnje zatvorske kazne. A onda je spomenuo i cenzuru na online platformama gdje je pokazao meme kojim se Xija uspoređuje s medvjedićem Winniejem Poohom.

– Inteligentan bi čovjek ako shvati da na nekoga liči, to odmah okrenuo u šalu na svoj račun, a ne obrnuto – komentirao je Oliver. Normalno, očešao se britanski komičar i na kinesko uvođenje društvenog kredita kao i na rastući kineski gospodarski utjecaj u svijetu, a onda i na ukidanje ograničenja predsjedničkog mandata.

– Pod Xi Jinpingom, Kina postaje još autoritarnija – rekao je pri tome Oliver dodajući kako Kina ima ozbiljnu gospodarsku prednost koju koristi da bi se utišale kritike čak i onda kada je kritika itekako opravdana. Gotovo je pa ironično da zabrana nije nastupila nakon što je sporni Last Week Tonight emitiran na HBO-u nego kada su se počeli nizati postovi na Weibou, kineskoj verziji Twittera.

Weibou, kineski Twitter

Ondje je zabrana najprije počela, izgleda da su kineske vlasti tek sa širenjem diskusije shvatili da trpe neku štetu, s time da nije cenzurirano Oliverovo ime, nego ime njegove emisije na kineskom. Ne može se postaviti post u kojem se spominje John Oliver ili se navodi ime emisije jer odmah se dobije poruka da je riječ o pogrešci koja narušava pravila Weiboove zajednice. Ako se to isto pokuša napisati na tražilici, ona izbacuje postove u kojima se spominje voditelj, ali ne i one u kojima se spominje ime emisije. I to nisu pobrisani svi postovi, nego samo oni od 14. lipnja, sve što bi moglo imati veze s emisijom.