Potres usred noći u Zagrebu: 'Probudila sam se iz sna i istrčala iz kreveta'

Noćas, 27. ožujka 2026. godine u 02 sata i 42 minute Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom na Medvednici. Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III (tri) stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio u Zagrebu i užoj okolici, javlja Seizmološka služba geofizičkog odsjeka PMF-a.

'Puklo i zatreslo', 'Probudila sam se iz sna i istrčala iz kreveta', neke su od reakcija objavljene na stranici EMSC-a.