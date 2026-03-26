Dječak ubojica otkrio jezive detalje na suđenju roditeljima: 'Da nisam imao očeve pištolje…'

Jučer je nastavljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditelja dječaka Koste K. koji je počinio masakr u beogradskoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, koje je trajalo gotovo pet sati. Dječak je, iza zatvorenih vrata, iznio nove i šokantne detalje o zločinu, ali je ujedno promijenio dio svojih ranijih iskaza, piše Telegraf.rs. Njegovo dovođenje na sud proteklo je pod jakim policijskim osiguranjem.

Tijekom svjedočenja posebno je naglasio pronalazak očevog oružja. „Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio“. Objasnio je da je oružje uzeo dva dana prije napada te da je rukovanje naučio u streljani, gdje ga je vodio otac. Nakon zločina, pištolj je rastavio „iz navike“, kako je sam rekao.

Kao motiv je naveo osjećaj odbačenosti, a priznao je i da je inspiraciju pronašao gledajući video sadržaje o sličnim napadima na internetu. "Osjećao sam se odbačeno“, kratko je rekao odgovarajući na pitanje jedne od majki žrtava. Posebno uznemirujući dio iskaza odnosio se na njegovo psihičko stanje. Naveo je da se identificirao s pojmom „psihopata“ te da osobine poput hladnoće i odsutnosti emocija smatra prednošću.

U nastavku postupka, kako navodi Telegraf.rs, došlo je i do važnog obrata u njegovom iskazu. Naime, iako je ranije tvrdio da je majčin pritisak bio jedan od okidača za zločin, sada je promijenio svoju izjavu. Istaknuo je da njezini zahtjevi nisu utjecali na njegovu odluku, objašnjavajući to riječima da je „u međuvremenu sazrio“. Također je otkriveno da je često izbjegavao školu, uz velik broj izostanaka koje je opravdavao lažnim bolestima jer mu je, kako je naveo, bilo naporno pohađati nastavu. Nakon ročišta, odvjetnica obitelji žrtava izjavila je da su dobiveni čvrsti dokazi koji podupiru optužnicu.

Podsjetimo, postupak je ponovno pokrenut nakon odluke žalbenog suda. Otac se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i nepropisno čuvanje oružja, dok je majka optužena za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta. Sam dječak, koji je u trenutku zločina bio mlađi od 14 godina, ne može kazneno odgovarati te u postupku ima status oštećene osobe.