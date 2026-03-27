Zbog olujnog nevremena otežana je dostava novina korisnicima

Zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo Hrvatsku i stvorilo velike probleme u prometu otežana je dostava novina pretplatnicima. Zbog olujnog vjetra zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje za sve skupine vozila. Zbog izuzetno opasnog vremena i dalje je crveno upozorenje DHMZ-a za Zagrebačku, Riječku te Gospićku regiju.