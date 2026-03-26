Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
GUBI SE POVJERENJE

FOTO Agent za nekretnine u šoku, objavio slike, kupci bijesni i odustaju: 'Ne vjerujte više ničemu'

Maša Ilotić Šuvalić
26.03.2026.
u 19:21

Agent koji na Redditu nastupa pod imenom the-friendly-squid podijelio je usporedne fotografije iste nekretnine originalnu i onu obrađenu umjetnom inteligencijom

Američki agent za nekretnine javno je izrazio ogorčenje zbog sve češće prakse uređivanja fotografija stanova i kuća pomoću umjetne inteligencije, jer takve slike dovode do gubitka povjerenja kupaca i potpuno mijenjaju dojam nekretnine. Agent koji na Redditu nastupa pod imenom the-friendly-squid podijelio je usporedne fotografije iste nekretnine originalnu i onu obrađenu umjetnom inteligencijom. Razlike su bile toliko drastične da je potencijalni kupac, nakon što je usporedio slike, odustao od davanja ponude. Kupac je otvoreno rekao da više ne vjeruje toj kući. 

Umjetna inteligencija je na fotografijama promijenila boju zidova, uklonila mrlje s tepiha, dodala luster koji u stvarnosti ne postoji, proširila zidove, promijenila boju poda, uklonila električne utičnice te čak dodala kvadratne metre koji ne odgovaraju realnim dimenzijama prostora. Agent je naglasio da takve promjene nemaju smisla jer kupci odmah uspoređuju obrađenu sliku s originalnom i lako uoče prijevaru.

Foto: Screenshot

"Kakvog smisla ima AI uređivanje kada je prava fotografija odmah pored? Kupci će vidjeti laž i izgubiti povjerenje“, poručio je agent u svom objavljenom postu. Dodao je da većina kupaca zapravo cijeni autentičnost i točnost u oglasima.

Prema pravilima Nacionalne udruge nekretninskih agenata (NAR), bitno mijenjanje izgleda nekretnine predstavlja kršenje etičkog kodeksa jer se time lažno prikazuju činjenice. U nekim sustavima višestrukog oglašavanja (MLS) takve fotografije mogu dovesti do kazni od čak 2500 dolara bez prethodnog upozorenja. U Kaliforniji je nedavno donesen zakon koji zahtijeva jasno označavanje digitalno uređenih slika, a nepoštivanje može rezultirati kaznama ili disciplinskim mjerama.

Ovaj slučaj ponovno je otvorio raspravu o granicama upotrebe umjetne inteligencije u prometu nekretninama. Dok neki agenti smatraju da AI može pomoći u kreativnom prikazivanju prostora, većina stručnjaka upozorava da promjena trajnih elemenata poput veličine soba, zidova ili instalacija prelazi etičku granicu i dovodi do gubitka povjerenja na tržištu, piše Newsweek.

