'Ghost Bat' stiže u Njemačku? Letjelica s drugog kraja svijeta ima posebnu namjenu

Brojne europske zemlje posljednjih godina pojačano ulažu u obranu i naoružanje, posebice od početka ruske invazije Ukrajine 2022. godine. U tom se periodu, također, pokazalo kako dronovi mogu biti ključan dio sukoba. S obzirom na to, i bespilotne letjelice sve su više u fokusu nabava. O tome razmišlja i Njemačka. Kako je otkrio tamošnji ministar obrane Boris Pistorius, razmatra se kupnja borbenog drona proizvedenog u Australiji. Prema navodima Politica, to bi Berlin moglo učiniti prvim stranim kupcem tog sustava.

Kupnja letjelice Boeing MQ-28 Ghost Bat je "pod razmatranjem", kazao je Pistorius te pokazao rastući njemački interes za dronove koji mogu djelovati zajedno s borbenim zrakoplovima. Bespilotna letjelica namijenjena je letenju u formaciji sa zrakoplovima poput F-35, noseći senzore, ometače ili oružje te preuzimajući rizičnije misije ispred ljudskih pilota.

Pistorius je, uz to, nagovijestio da bi eventualni dogovor slijedio fleksibilniji pristup nabavi. Istaknuo je kako Berlin odustaje od zaključivanja dugoročnih ugovora unaprijed te umjesto toga najprije testira sustave u praksi, prije nego što odluči o proširenju narudžbi. Njemačka će, pojasnio je, povećati narudžbu samo ako sustavi pokažu dobru izvedbu.

Njemačka je tradicionalno nabavljala ključne zračne sposobnosti od američkih ili europskih partnera, a okretanje prema sustavu razvijenom u Australiji označilo bi novi smjer u obrambenoj i industrijskoj suradnji. S obzirom na to, dogovor bi imao i političku težinu. No, Pistorius se još uvijek nije osvrtao na potencijalne rokove ili opseg narudžbe.

