'Zbog sukoba interesa ministra Kujundžića, naše diplome nisu priznate u Hrvatskoj'

Ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirao je u Sisku prosvjede osječkih studenata

"To je problem koji se vuče od 2012. i 2013. kad je krenuo taj studij. To je prvenstveno u nadležnosti Ministarstva znanosti, a tada je to učinjeno nedefinirano i neprimjereno i to je problem kojeg treba riješiti. No, ne rješava ga Ministarstvo zdravstva nego Ministarstvo znanosti. Ako je moj grijeh što učim studente u Hrvatskoj pa tako i na Farmaceutskom fakultetu već 20 godina, onda neka ga nosim i na nebu. Prvenstveno sam profesor na Medicinskom fakultetu, a na Farmaceutskom 20-ak godina predajem i plate mi godišnje oko 2.000 kuna, a otkad sam ministar predajem za nula kuna." - rekao je ministar Kujundžić na svečanosti polaganja kamena temeljca za novi središnji paviljon sisačke Opće bolnice.