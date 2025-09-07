Zvuči apsurdno – godinama smo bombardirani pričama o važnosti većeg usmjeravanja na razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, no mnogi koji su krenuli tim putem u međuvremenu su zapeli, naravno, na administraciji. Javnosti su već dobro poznati problemi ulagača u solarne i vjetroelektrane zbog izostanka definiranja cijene za priključenje na mrežu, koje se već više od tisuću dana čeka u HERA-i, no jednako tako zastoj postoji i u samom Ministarstvu gospodarstva. Premda nadležno upravo za sektor energetike, i Ministarstvo koči brojne projekte, one čiji su investitori zainteresirani za korištenje zemljišta u vlasništvu države i za koje su, prema zakonskoj proceduri, uredno podnijeli iskaze interesa još početkom 2024. No, i nakon tolikog protoka vremena, još uvijek čekaju na odgovor Ministarstva i pokretanje javnog natječaja za dodjelu energetskog odobrenja za ponudu koja bude odabrana kao najbolja. U cijeloj 2024. i 2025. natječaji se ne objavljuju. Zbog takvog odnosa države neki od međunarodnih developera već su prodali ili su u postupku prodaje svojih projekata, a neki su se u potpunosti i povukli iz Hrvatske.
Ozbiljni tržišni igrači odlaze iz Hrvatske: To bi moglo imati dugoročne posljedice
U cijeloj 2024. i 2025. nije bilo objava natječaja, čekaju se HERA i Ministarstvo gospodarstva. HERA-i su, pak, trebale dvije godine da dobije sve članove Upravnog vijeća.
