RASTUĆE POMORSKE AMBICIJE

Zbog ruske ugroze Šveđani naručuju 4 ratne fregate - bit će im to najveći vojni brodovi od 80ih godina i hladnog rata

Autor
Danijel Prerad
27.11.2025.
u 20:52

Jonson i Vautrin su također raspravljali o francuskom interesu za zrakoplove za rano upozoravanje i nadzor u zraku (AEW&C) Saab GlobalEye, kao i o pomoći Ukrajini

Švedska mornarica, čiji je trenutno najveći površinski borbeni brod  korveta klase Visby, priprema se za narudžbu četiri fregate. To bi bili najveći ratni brodovi švedske mornarice otkako je otpisala svoje posljednje razarače početkom 1980-ih. Planirane fregate odražavaju rastuće švedske pomorske ambicije od ulaska u NATO, a očekuje se i da će naglasiti sposobnosti protuzračne borbe , nešto što je od sve većeg interesa za švedsku mornaricu. Švedski ministar obrane Pål Jonson je izjavio da će konačna odluka o kupnji četiri fregate vjerojatno biti donesena početkom sljedeće godine. „Razmatramo koje su fregate dostupne, to bi također odgovaralo našem prilično ambicioznom vremenskom okviru“, rekao je Jonson. Dodao je da je plan imati dvije fregate u upotrebi „idealno do 2030.“ i još dvije do 2035.

Ključne riječi
naoružanje Rusija Francuska Švedska rat u Ukrajini

