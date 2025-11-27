Zbog ruske ugroze Šveđani naručuju 4 ratne fregate - bit će im to najveći vojni brodovi od 80ih godina i hladnog rata

Švedska mornarica, čiji je trenutno najveći površinski borbeni brod korveta klase Visby, priprema se za narudžbu četiri fregate. To bi bili najveći ratni brodovi švedske mornarice otkako je otpisala svoje posljednje razarače početkom 1980-ih. Planirane fregate odražavaju rastuće švedske pomorske ambicije od ulaska u NATO, a očekuje se i da će naglasiti sposobnosti protuzračne borbe , nešto što je od sve većeg interesa za švedsku mornaricu. Švedski ministar obrane Pål Jonson je izjavio da će konačna odluka o kupnji četiri fregate vjerojatno biti donesena početkom sljedeće godine. „Razmatramo koje su fregate dostupne, to bi također odgovaralo našem prilično ambicioznom vremenskom okviru“, rekao je Jonson. Dodao je da je plan imati dvije fregate u upotrebi „idealno do 2030.“ i još dvije do 2035.