Zbog napada na mladog Slovenca u Poreču policija uhitila petero osoba

U službenim prostorijama, pod nadzorom policije nalazi se pet osoba koje se dovode u vezu s ozljeđivanjem 19-godišnjaka u Poreču. Policija poduzima niz mjera i radnji s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja, kriminalističko istraživanje je i dalje u tijeku. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, policija će o utvrđenom izvijestiti javnost - objavili su danas iz PU istarske vezane uz slučaj premlaćivanja 19-godišnjeg Slovenca u ranim jutarnjim satima u Poreču.

Brutalno premlatili 19-godišnjeg Slovenca u centru Poreča Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mladić je, kako tvrdi njegova majka koja je to doznala od prijatelja s kojima je bio u noćnom izlasku, brutalno premlaćen ispred kluba u središtu Poreča, a teške tjelesne ozljede nanijelo mu je petero zaštitara kluba. Čitav događaj zabilježen je snimkom očevidaca i svakako je od pomoć i policiji u istrazi, ali i majci koja je najavila podizanje tužbe protiv kluba, te zaštitara. Majka tvrdi, a to se vidi i na snimci, da su joj sina premlaćivali, a da se on nije mogao braniti, a bio je i sam s njima. Do sukoba je došlo bez ikakvog razloga, kaže majka, zaštitari su ga napali, tvrdi, nakon što je izišao iz kluba na svježi zrak. Mladić je zadobio teške tjelesne ozljede na području glave i uha zbog čega mu je pružena pomoć u Općoj bolnici Pula na odjelu neurokirurgije. Iz pulske je bolnice otpušten jučer na daljnje liječenje u Sloveniju.