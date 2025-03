Zbog nanosa od 7 metara ljudi su 9 dana bili odsječeni, a po rodilju se kroz snijeg mogla probiti samo lokomotiva

Pretežno vedro s najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 17 stupnjeva Celzijusa, prognoza je to za Hrvatsku početkom ožujka 2025. godina. U isto ovo vrijeme, prije točno 41 godinu, na kraju kalendarske zime, Lijepa Naša nije se kupala u suncu, bila je 'do grla' zatrpana snijegom, čiji su nanosi u Lici i Gorskom Kotaru bili visoki i do sedam metara. Iako je proljeće kucalo na vrata, sela u Lici i Gorskom Kotaru danima su bila potpuno odsječena od svijeta, do njih nisu stizale niti poštanske pošiljke, niti dnevne novine. Nastava u srednjim i osnovnim školama, kao i rad u mnogim tvornicama, bili su obustavljeni, a zbog nemogućih uvjeta na terenu bilo je čak prekinuto i čišćenje zametene ličke pruge.

Takvo nevrijeme nije bilo zabilježeno desetljećima unatrag, svjedočili su najstariji stanovnici tog kraja. O tome koliko je stanje bilo dramatično svjedoče i članci iz naše arhive koji slikom i riječju opisuju snježni kaos. "Snijeg jači od strojeva", "Ceste i dalje neprohodne", "Zameteni ljudi i vozila", "Nanosi ne popuštaju", samo su neki od udarnih naslova iz brojeva Večernjaka, objavljenih tog ožujka, 1984. godine, a naši su novinari tada izvijestili kako će se sudionici 'prometnog infarkta', nastalog zbog ožujskih smetova, vjerojatno sjećati tog snježnog vikenda kao neobične pustolovine.

Snježni kaos počeo je 4. ožujka, kada je u samo jednoj noći, sa subote na nedjelju, palo nevjerojatno mnogo snijega koji se danima nije mogao otopiti, a nove su ga snježne pahulje redoviti podebljavale. Snijeg je te zime imao i jake saveznike - niske temperature i buru, koja je ponegdje puhala i brzinom od 100 kilometara na sat te je u dijelovima Hrvatske potpuno paralizirala život. Visina snijega povećavala se iz dana u dan te je ubrzo dosegla dva metra, no snježni su nanosi mjestimično bili visoki i do čak 7 metara, zbog čega su neka sela u Lici i Gorskom kotaru punih 9 dana bila potpuno odsječena od svijeta. U mećavi su 'zaglavili' brojni autobusi te osobna vozila, a zbog visokih nanosa snijega, u noći sa subote na nedjelju, bio je prekinut i promet na ličkoj pruzi preko Kapele, između željezničkih stanica Vrhovine i Plaško.

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Vremenski stroj još nismo izumili, ali zato vrlo sličnu funkciju ima naša digitalna arhiva. Povijest Hrvatske i svijeta na jednom mjestu. U našoj bogatoj arhivi sva su novinska izdanja. Pogledajte što se dogodilo na vaš rođendan, kako je Zagreb izgledao prije...zabavite se i educirajte klikom ovdje: https://arhiva.vecernji.hr/

Lokomotivom po trudnicu

Snježna lavina je kod Javornika zatrpala putnički vlak broj 3264, koji je vozio na liniji Knin-Ogulin. Više od 35 sati vlak u snijegu nepomično je stajao ispred željezničke stanice Lička Jasenica, a u pomoć putnicima priskočile su spasilačke ekipe. Nedugo nakon putničkog, u stanici Javornik, zaglavio je i brzi vlak broj 218, koji je prometovao na relaciji Split – Zagreb. No, najdramatičnije je ipak bilo na maloj, željezničkoj stanici Gomirje, između Ogulina i Moravica, gdje se jedna beba, baš usred snježnog kaosa, odlučila roditi. Kako buduća majka, rodilja Branka Š., zbog prometnog kolapsa nije mogla do bolnice, željezničari iz Moravica po rodilju su poslali lokomotivu, a zahvaljujući tom prijevoznom sredstvu koje se jedino na toj dionici pruge uspjelo probiti kroz snježne nanose, mlada je žena sretno stigla do Ogulina.

U snježnom nevremenu, na otvorenoj pruzi nedaleko od Delnica, zaglavio je tada i poslovni vlak Učka, pa su i njemu u pomoć pohitale lokomotive, no niti dvije nisu bile dovoljne, pa je u pomoć poslana i treća.

Smrznut u snijegu

Nažalost, snježno nevrijeme u Lici nije prošlo bez ljudskih žrtava, 51-godišnji Milorad Pokrajac, iz malog sela nedaleko od Gračaca, te je nedjelje pronađen smrznut, u snijegu, na mjestu zvanom Mazinska previja, nakon što se bezuspješno pokušao pješice probiti iz Mazina u Bruvno.

Ožujski su smetovi zarobili i nekoliko stotina izletnika i skijaša na omiljenom izletištu Riječana, Platku. U njihovu izvlačenju iz snježnog obruča bila je angažirana zimska služba spašavanja, koja se do zametenih izletnika probijala uz pomoć mehanizacije, zahvaljujući kojoj su se u ponedjeljak sretno vratili u Rijeku. I baš kada su se svi ponadali da je najgore prošlo tijekom vikenda, u noći s ponedjeljka na utorak, stanje u cestovnom prometu u Lici postalo je još teže i dramatičnije. Tog četvrtog dana nevremena bura je sve više jačala, snijeg je i dalje padao, pa je raščišćavanje ličke pruge postalo nemoguća misija. Zbog jake vijavice i visokih snježnih nanosa, u noći s ponedjeljka na utorak i promet na Ličkoj magistrali bio je potpuno prekinut. Brojna osobna vozila i kamioni u Korenici čekali su da se prometnica ponovo osposobi, no ceste koje bi strojevi očistili, bura je gotovo istovremeno ponovo zatrpavala snijegom. Zbog bure, koja je puhala brzinom više od 100 km na sat, sve ekipe radnika povučene su s terena. Drama se nastavila i na ličkoj pruzi – iz smjera Vrhovina prema Ličkoj Jesenici krenule su u pomoć dvije lokomotive s ralicom, no dva kilometra od stanice Javornik prva lokomotiva iskliznula je iz tračnica. Problem je mogla riješiti jedino specijalna dizalica iz Zagreba te se njen dolazak s nestrpljenjem čekao, jer tek nakon izvlačenja lokomotive, moglo se nastaviti s raščišćavanjem pruge. Došao je i taj dan - prvi je vlak prugom prošao u srijedu, 7. ožujka, no škole su ostale zatvorene sve do 12. ožujka, kada je počelo i probijanje ceste do sela Gornjih Vrhovina i Turjanskog, čijih je 1000 stanovnika tog ožujka punih devet dana bilo potpuno odsječeno od svijeta.