Je li zima napokon gotova? Pitali smo Vakulu

Prvi je dan ožujka, temperatura je diljem zemlje napokon iznad nule, a hoće li tako ostati cijeli mjesec, pitali smo najpoznatijeg hrvatskog meteorologa Zorana Vakulu.

Je li zima sada definitivno gotova?

- Ne može se tvrditi, ali se na temelju prognostičkih izračuna za sljedeće tjedne može zaključiti kako je vrlo mala vjerojatnost neke zamjetnije i dugotrajnije hladnoće. Naravno, temperaturnih minusa će svakako biti, ponegdje već ove "fašničke" nedjelje, te pogotovo početkom sljedećeg tjedna. No, u njegovom nastavku temperatura zraka neće se "suzdržavati" u skladu s korizmenim običajima vjernika te biti na ispodprosječnim, pa ni prosječnim vrijednostima za ovo doba godine. Dapače. Najviše poslijepodnevne vrijednosti približavat će se rekordno visokim za prvi dio ožujka. Nadam se da ih neće i nadmašiti jer bi to dodatno pojačalo preranu vegetaciju. Ne treba zaboraviti kako povremena hladnija razdoblja nisu ništa neobično tijekom proljeća, i to ne samo u ožujku, nego i travnju, pa čak i svibnju. Još su naši stari znali za svibanjske "ledene svece". Inače, možda zanimljivo, posljednji "hladni dan" u prvom dijelu godine - onaj u kojem je izmjerena najniža dnevna temperatura zraka na 2 metra visine niža od 0 °C - u Zagrebu je bio 23. svibnja 1955. U ovom stoljeću najkasniji "hladni dan" i u Zagrebu i u Osijeku bio je 26. travnja 2016.



Može li se još snijeg vratiti?

- Vratiti? Ne može se reći ni kako ga je nešto odviše bilo ove zime. Naravno, ne može se isključiti da u nekom mogućem prodoru hladnijeg zraka nakratko padne i snijeg, osobito u gorju. No, ako se to i dogodi, taj snježni pokrivač vrlo vjerojatno neće dugo trajati.



Kakve se marčane bure očekuju? Može li se to predviđati i koliko dana unaprijed?

- Sigurno je da prvu "marčanu" buru imamo već ovaj vikend jer već je u prvim satima ovog ožujka puhalo na sjevernom Jadranu, ponegdje na udare i do 100 km/h, a navečer i tijekom nedjelje će olujnih udara bure biti i južnije. No, daleko je to od jakosti i brzina kakve postoje u meteorološkim bazama podataka. Stoga, kao i zbog nekih dugoročnijih prognostičkih izračuna, ne vjerujem u ostvarenje "prognoza" iz "pučkog vremenoslovlja" o olujnoj buri na 7., 14. i 21. ožujka ili po nekima 7., 17., 27. ožujka. Za prognoze smjera i brzine vjetra preporučam kratkoročnije prognoze - tjedne, najviše dvotjedne.

Kad točno stiže proljeće ove godine?

- Prema podatcima Zvjezdarnice Zagreb, astronomski početak proljeća - proljetni ekvinocij - ove godine bit će 20. ožujka u 10.01 sati.



Općenito hoće li nam biti topliji ili hladniji ožujak?

- Kao što sam dao "naslutiti" u HRT-ovom internetskom Meteokutku i objavama na društvenim mrežama Naklade Vakula, koja baš 1. ožujka ulazi u 4. godinu postojanja:

O veljači i zimi bez "prave" i "poštene" zime,

koja je rijetko gdje i kada opravdala ime,

te spomen na vjerojatne proljetno/ljetne "režime",

koji nastavljaju potvrđivati promjenu klime...

- Ovaj će ožujak vrlo vjerojatno diljem Hrvatske biti barem malo, vjerojatno i više - topliji od prosječnoga iz posljednjeg klimatološkog razdoblja od 1991. do 2020. godine. Inače, to je razdoblje znatno toplije od ranijih 30-godišnjih razdoblja u znanoj povijesti službenih meteoroloških mjerenja, koja je na našim prostorima počela još sredinom 19. stoljeća. Pa sad neka netko kaže da nam se klima ne mijenja!?