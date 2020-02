Zbog bolova spustila naslon sjedala, iznenadilo ju što je muškarac iza nje potom napravio

U neugodnoj situaciji našla se jedna Amerikanka kada je na letu American Airlinesa zbog bolova u kralježnici spustila naslon od sjedala.

No, to se nije svidjelo muškarcu koji je sjedio iza nje pa joj je šakom počeo udarati u sjedalo.

Wendi Williams bila je šokirana time što muškarac radi pa se požalila stjuardesi a ona je, tvrdi putnica, zakolutala očima te je muškarcu dala besplatan rum.

– U bolovima sam. Jedan vratni disk mi nije spojen, prvi zbog kojeg imam bar neku pokretljivost. Zahvalna sam na tome što još mogu i ne bi trebala trpjeti ovakve udarce – ustvrdila je ona.

Wendi je bila na konferenciji u New Orleansu, a neugodna scena dogodila se kada se vraćala kući u Charlotte u Sjevernoj Karolini.

Prvi put kada je spustila naslon sjedala, muškarac ju je zamolio da ga podigne kako bi jeo, no nakon što je završio s objedom, žena ga je ponovno spustila. No, to mu se nije svidjelo pa je počeo udarati u sjedalo, a Wendi je potom uzela mobitel i sve snimila.

Snimku je objavila na Twitteru gdje je naišla na brojne kritike. Mnogi su joj napisali kako nije u redu spuštati naslon jer putnici iza nemaju onda dovoljno mjesta.

No, bilo je i onih koji su stali u njezinu obranu pa su joj savjetovali da, umjesto što se žali aviokompaniji, prigovor uloži FBI-ju.

Snimku situacije iz zrakoplova možete pogledati ovdje.