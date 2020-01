Progovorio muškarac koji je na utakmici uhvaćen u preljubu: Svi griješimo...

Navijač iz Ekvadora koji je poslije subotnje utakmice u Guayaquili postao hit na internetu jer je na kameri za poljupce završio sa svojom ljubavnicom, otkrio je svoj identitet.

Riječ je o muškarcu po imenu Deyvi Andrade koji se oglasio na svojim profilima na društvenim mrežama.

That awkward moment your being put on the kissing cam but that’s not your wife...😳🤦🏼‍♀️🤣😂😅🤷‍♀️ pic.twitter.com/yUE0elnjKD