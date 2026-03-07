Završeno je glasovanje u jubilarnom, 20. izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine za prestižnu nagradu Večernjakova domovnica 2026. (Kroatischer Heimatpreis)

Glasovanje u ovom popularnom izboru, koji zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin, zaključeno je večeras, 7. ožujka, u 21 sat. Time je završen još jedan Izbor koji već dva desetljeća prati i nagrađuje istaknute Hrvate u iseljeništvu.

Ove je godine za nagradu „Domovnica 2026“ bilo nominirano ukupno 75 kandidata iz kategorija sporta, glazbe, glume i spektakla (showbizza). Čitatelji su glasovali posredstvom online anketa na portalima Fenix-magazina i Večernjeg lista, čime su izravno sudjelovali u odabiru najpopularnijih predstavnika hrvatskog iseljeništva.

U idućih nekoliko dana organizatori će zbrojiti sve pristigle glasove čitatelja s oba portala. Nakon toga će se konačnom rezultatu pridodati i glasovi stručnog žirija, na temelju kojih će biti određeni pobjednici u svim kategorijama izbora. U slučaju da dva ili više kandidata osvoje jednak broj glasova, moguća je dodjela dviju ravnopravnih nagrada ili dodjela jedinstvene nagrade ako jedan kandidat bude imao najviše glasova čitatelja i žirija. Imena dobitnika i uručenja nagrada je u subotu uvečer na završnoj svečanosti izbora sa gala večerom u dvorani Kurhausa u Bad Homburgu.

Prestižna kongresna dvorana čeka dobitnike „Domovnice 2026“

Kongresna dvorana Kurhaus u Bad Homburgu tu večer će biti mjesto okupljanja brojnih hrvatskih i stranih uzvanika iz Europe i svijeta. Ispred dvorane, kako nalaže već ustaljena tradicija, bit će postavljen crveni tepih kojim će gosti pristizati na svečanu večer dodjele nagrada.

Interes za ovogodišnju dodjelu Večernjakove domovnice iznimno je velik. Organizatori ističu kako upravo takvo zanimanje najbolje svjedoči o ugledu koji je izbor stekao tijekom zadnjih 20 godina. Popularnost manifestacije potvrđuje i činjenica da se gala večer u Bad Homburgu već dugo doživljava kao jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja hrvatskog iseljeništva, ali i kao događaj koji privlači pozornost u domovini, među njemačkom publikom te brojnim prijateljima Hrvatske iz drugih zemalja.

U Bad Homburg stižu trojica ministara

Brojni visoki uzvanici već su najavili dolazak na ovogodišnju dodjelu Domovnica. Među njima su i trojica ministara iz Vlade Republike Hrvatske. Dolazak je potvrdilo ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je i visoki pokrovitelj izbora, a ujedno i izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Zajedno s njim dolazi i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić te po prvi put u Bad Homburg stiže i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Predviđeno je da se ministar Vlajčić tom prigodom upiše i u Zlatnu knjigu Grada Bad Homburga, koja čuva trag o istaknutim gostima hrvatske manifestacije.

Uz trojicu ministara, na svečanosti u Bad Homburgu stiže i Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ključne državne institucije za koordinaciju politike prema Hrvatima u iseljeništvu. Također dolazi i Zdeslav Milas, novi ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, institucije koja ove godine obilježava 75.obljetnicu i koja je sva ova desetljeća posvećena očuvanju identiteta, kulture i jezika Hrvata izvan domovine te njihovoj povezanosti s domovinom.

Zlatna knjiga Bad Homburga

Podsjetimo, „Zlatna knjiga grada Bad Homburga“ (njem. Goldenes Buch der Stadt Bad Homburg) posebna je počasna knjiga u koju se upisuju istaknuti državnici, članovi kraljevskih obitelji, političari, umjetnici i druge ugledne osobe prilikom službenih posjeta gradu. Takvi upisi smatraju se jednom od najviših simboličnih počasti koje grad može dodijeliti gostu.

Knjiga se čuva u gradskoj vijećnici Bad Homburga i iznosi se samo u posebnim prigodama, poput državničkih posjeta, svečanih prijema i važnih gradskih događaja. U nju su se tijekom desetljeća upisivali državnici, članovi kraljevskih obitelji, političari, umjetnici i druge istaknute osobe iz javnog života. Među potpisnicima su bili i brojni svjetski poznati političari, poput nekadašnjeg njemačkog kancelara Helmutа Kohla te bivšeg njemačkog predsjednika Theodora Heussa. Zlatna knjiga tako predstavlja svojevrsnu kroniku posjeta najvažnijih gostiju grada i dio je protokolarne i povijesne baštine Bad Homburga. U Zlatnu knjigu grada Bad Homburga tijekom godina upisalo se i nekoliko hrvatskih političara i diplomata. Među njima se upisala i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković te više hrvatskih ministara i visokih dužnosnika koji su bili gosti Domovnice.

Foto: Zvonko Bosnić

Glazbeni program ove godine dulji i raznolikiji

Kako smo već ranije pisali, glazbeni program u impozantnoj dvorani Kurhaus, koja već 180 godina simbolizira društveni i kulturni život grada te je podignuta na temeljima nekadašnjeg mondenskog europskog lječilišnog središta, ove će godine trajati nešto dulje.

U svečanom programu nastupit će renomirani vokalni ansambl „4 tenora“ koji čine Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Filip Hozjak i Marko Pecotić. Oni će izvesti izbor najboljih arija i evergreena, dok će mlada zagrebačka pjevačica Nika Pastuović svojim glasom dodatno začiniti večer.

Tamburaški sastav „Hrvatski čuvari“ iz Wuppertala pobrinut će se za autentičan glazbeni doček i ispraćaj gostiju, spajajući hrvatsku tradiciju sa suvremenim glazbenim izričajem.

Nastavak druženje u najstarijem casinu u Europi

Nakon svečane dodjele nagrada i završetka programa u Kurhausu, druženje će se nastaviti u Casinu Spielbank Bad Homburg, najstarijem i jednim od najprestižnijih casina u Europi koji je osnovan 1841. godine. Značajno je napomenuti njegovu povijesnu zanimljivost koja proizlazi iz činjenice da su upravitelji casina, braća François i Louis Blanc, kasnije osnovali legendarni casino u Monte Carlu, zbog čega Bad Homburg često nazivaju „Muter von Monte Carlo“. Istaknimo još činjenicu kako je homburški casino opisan i u djelima ruskih klasika te da je Fjodor Mihajlovič Dostojevski u Bad Homburgu napisao i svoj poznati roman Kockar te da njemu u čast jedna manja ulica nedaleko od casina nosi njegovo ime.

Vjerujemo kako će gostima „Domovnice“, za koje je Casinu Spielbank Bad Homburg već u petak te u subotu osigurao besplatan ulaz uz piće dobrodošlice, uživati u ugodnom ambijentu i nastavku večernjeg druženja nakon Domovnice.