Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTKAZANI KOMERCIJALNI LETOVI

BiH će organizirati posebne letove za evakuaciju, računaju na Hrvatsku i Srbiju

Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
1/3
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
04.03.2026.
u 15:53

Konaković nije posebice komentirao rat u Zaljevu niti je objasnio poziciju BiH u odnosu na taj sukob

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je u srijedu da će njegova zemlja pokušati organizirati posebne letove za evakuaciju svojih državljana koji su se zatekli na području pogođenom ratnim operacijama protiv Irana. Rekao je da u Sarajevu pritom računaju i na suradnju s Hrvatskom i Srbijom. "Mislim da smo na tragu riješiti taj veliki problem i evakuirati naše ljude", kazao je Konaković novinarima u Sarajevu nakon što je Fly Dubai ponovo otkazao svoje komercijalne letove prema BiH kojima su se u zemlju trebale vratiti stotine ljudi.

Prema dostupnim informacijama u državama koje gravitiraju Perzijskom zaljevu, na početku izraelsko-američke operacije protiv Irana zateklo se više od 1400 građana BiH, a najveći broj ih je u Emiratima. Neki od njih, kako je kazao Konaković, prešli su kopnenim putem u saudijsku Arabiju a drugi i dalje čekaju evakuaciju tamo gdje ih je rat zatekao. "Bilo je uvjeravanja da će komercijalni letovi profunkcionirati. Na žalost linija za Sarajevo nije", kazao je Konaković i dodao da stoga očekuje da Vijeće ministara BiH u četvrtak osigura sredstva za najam posebnih zrakoplova kojima bi se provela evakuacija.

Istaknuo je da je u stalnom kontaktu s ministrima vanjskih poslova Hrvatske i Srbije koji su ponudili ponudili pomoć u evakuaciji državljana BiH posebnim zrakoplovima Croatia Airlinesa i Air Serbie, a i BiH je njima ponudila njima da dio građana Hrvatske i Srbije krene letovima koje će organizirati BiH. Konaković nije posebice komentirao rat u Zaljevu niti je objasnio poziciju BiH u odnosu na taj sukob. Političari u toj zemlji i do sada su uglavnom izbjegavali komentirati sukob SAD i Izraela s Iranom a jedina je iznimka čelnik vladajuće stranke u Republici srpskoj Milorad Dodik.

Osim što je predložio da BiH prekine svaku vrstu odnosa s Iranom iskazao je jasnu potporu Izraelu. Pritom je izmislio konstrukciju da kako Srbi s tom državom koja je nastala 1948. godine "dijele zajedničku sudbinu još od srednjeg vijeka, preko stradanja u Jasenovcu i Gradini, pa sve do danas". Donalda Trumpa je pak hvalio jer "pokazuje predanost zaštiti judeokršćanske civilizacije, njezine sigurnosti i načina života".

Ključne riječi
Milorad Dodik Iran Ujedinjeni Arapski Emirati Izrael BiH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!