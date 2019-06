Zatočeni Suzana, Nelly, Ben, Brundo, Bruno i Mrki idu u Kuterevo

Od početka ove godine medvjedi se u Hrvatskoj ne smiju držati u zatočeništvu, nego samo u zoološkim vrtovima i skloništima. Udruga Prijatelji životinja tim je povodom nedavno skrenula pažnju javnosti na medvjede Brundu i Mrkija koje u nastambi pokraj svojeg restorana drži poznati ugostitelj Željko Orešković Macola.

No, nisu samo Macolini medvjedi u zatočeništvu u Hrvatskoj. Prema prijavi Prijatelja životinja upućenoj veterinarskoj inspekciji, to su još i medvjedi Bruno i Ben te medvjedice Suzana i Nelly.

Privremene mjere

Svi ti medvjedi drže se u privatnim zoološkim vrtovima, a trebali bi biti premješteni u utočište za medvjede udruge Velebit Kuterevo. U resornom Ministarstvu poljoprivrede kažu da su tijekom dosadašnjeg postupanja posjećene sve poznate lokacije na kojima se drže medvjedi te utočište u Kuterevu da bi se utvrdili uvjeti koji se moraju osigurati u svrhu premještanja i zadržavanja medvjeda. Navode da su donesene i privremene mjere. U svibnju su veterinarski stručnjaci Zoološkog vrta Grada Zagreba i udruge Four Paws procijenili zdravstveno stanje medvjeda kako se, poručuju iz Ministarstva, tijekom premještanja ne bi ugrozila njihova dobrobit s obzirom na to da je riječ o divljim te u pojedinim slučajevima o starijim životinjama.

U udruzi Prijatelji životinja podsjećaju da je krajem prošle godine Ministarstvo poljoprivrede potpisalo memorandum sporazuma o suradnji s međunarodnom organizacijom Four Paws, kojim se dogovara suradnja s ciljem premještanja medvjeda iz privatnih zatočeništava u utočišta, posebno sagrađena i opremljena kako bi što vjernije oponašala prirodne uvjete u kojima žive medvjedi, a da im pruže svu potrebnu potporu, budući da medvjedi koji su toliko dugo živjeli u zatočeništvu više nisu sposobni za samostalan život u divljini. U toj udruzi navode da je odlučeno da se najprije zbrinu medvjedi koji su u najlošijem, odnosno zdravstveno kritičnom stanju. A to su oni, objašnjavaju, koji nemaju zube, pate u bolovima, teško su pokretni i imaju druge zdravstvene tegobe.

– Osobito je hitno rješavanje pitanja medvjedice iz jednog privatnog zatočeništva za čiji oporavak i ozdravljenje veterinari nemaju dobre prognoze, i to zbog dugogodišnjih užasnih uvjeta u zatočeništvu. Premještanje tih medvjeda u utočišta bilo je predviđeno u drugoj polovici lipnja, no Ministarstvo poljoprivrede pomaknulo je rok na prvu polovicu srpnja – kaže Natalija Svrtan iz Prijatelja životinja. Prema prijavi te udruge, u nelegalnom zatočeništvu tako su, osim Brunde i Mrkija kod Macole, još medvjed Bruno i medvjedica Nelly kod obitelji Rimac u Cerni, medvjedica Suzana kod obitelji Bizik u Markovcu Našičkom te medvjed Ben kod obitelji Milec u Ruščici.

Hrane ih purom, i to na žlicu

Macola je već govorio o svojim medvjedima koji su, kako je kazao, 13 godina kod njega, rekao je da nisu gladni, da imaju i više prostora nego što je to zakonski propisano, bazen... On nam je jučer kazao da su Brundo i Mrki još kod njega i da je poslao dokumente nadležnim institucijama koje su to od njega tražile, a vezano za njegov zahtjev da otvori zoološki vrt. Sad čeka, kaže, da komisija izađe na teren. Mijo Rimac koji drži medvjeda Brunu i medvjedicu Nelly potvrdio nam je da je kod njega komisija bila i da sada čeka što će odlučiti.

– Mi se nećemo buniti ako ih budu uzeli. Mi volimo svoje medvjede i budu li im oni osigurali prostor od tri kilometra za život, onda super – kaže Rimac. Dodaje da su Bruno i Nelly stari 40 godina, a kod njega su 20 godina i da ima sve dokumente za njih. Uzeo ih je, kaže, iz jednog zoološkog vrta kad ih nitko drugi nije htio. No, bitno mu je, kaže Rimac, kamo će njegovi medvjedi biti odvedeni.

– To su stari medvjedi koji više nemaju zube, mi ih hranimo purom, i to na žlicu. Njima treba kuhati i davati mekanu hranu, mljeti meso. Oni ne smiju biti smješteni u zajednicu s drugim medvjedima jer ondje uvijek ima neki jači koji će ih ubiti – upozorava Rimac. Dodaje da će Brunu i Nelly obići ako ih odvedu.