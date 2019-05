Macola: Mrki i Brundo nisu gladni, a imaju čak i bazen

Medvjedi Mrki i Brundo koje poznati ugostitelj Željko Orešković Macola drži u nastambi iza svog restorana u Korenici bit će premješteni u utočište udruge Velebit Kuterevo. Tako su barem Hini kazali u Ministarstvu poljoprivrede i Državnom inspektoratu. No Željko Orešković Macola poručuje pak da ne zna ništa o tome. Na neprimjereno držanje tih medvjeda ovih je dana ponovno upozorila udruga Prijatelji životinja.

– Dok turisti fotografiraju bijednu nastambu iza restorana Macola u Korenici, rezignirani bezvoljni medvjedi pružaju jadan prizor – jedan leži, a drugi sjedi na betonskoj površini i promatra kroz rešetke parkirane kamione, građevinske objekte i šumu u daljini – navode u toj udruzi i podsjećaju da već godinama dobivaju pritužbe građana da se medvjedi i ostale životinje kod Macole drže u “odvratnim uvjetima”.

Kazna od 15 do 30 tisuća kuna

U udruzi Prijatelji životinja kažu da su zatražili od veterinarske inspekcije hitno oduzimanje Mrkija i Brunde i njihovo smještanje u utočište za medvjede jer od 1. siječnja 2019. stupio je na snagu zakon po kojem nijedan medvjed više ne smije biti u zatočeništvu privatnih osoba. Podsjećaju da je Zakon o zaštiti životinja još 2017. zabranio držanje medvjeda u zatočeništvu, osim u zoološkim vrtovima i skloništima, a za kršenje ove odredbe za fizičke osobe propisana je novčana kazna od 15 do 30 tisuća kuna. Stoga zaključuju da je vlasnik medvjeda Željko Orešković već četiri mjeseca u prekršaju.

– Medvjedi su na frekventnom mjestu, u prostoru ograđenom žicom, uz prašnjavu cestu, izloženi svim vremenskim uvjetima te patnji i stresu zbog neprirodnog okruženja, buke prometa i navale turista, dosade i nedostatka podražaja, što negativno utječe na kvalitetu njihova života i ugrožava njihovo zdravlje – poručila je Natalija Svrtan iz Prijatelja životinja.

Da će Mrki i Brundo biti premješteni u Kuterevo, potvrdili su Večernjem listu iz Državnog inspektorata i Ministarstva poljoprivrede uz napomenu da će do toga doći kad se osiguraju uvjeti za sigurno premještanje i daljnje držanje životinja te da je postupak već u tijeku. Kazali su, među ostalim, i to da su u studenom prošle godine započele aktivnosti u vezi s provedbom zabrane držanje medvjeda u zatočeništvu. Tako su posjećene sve poznate lokacije držanja medvjeda, kao i utočište za medvjede Udruge Velebit Kuterevo, kako bi se utvrdili uvjeti koji se moraju osigurati u svrhu premještanja i daljnjeg držanja medvjeda u skloništu u Kuterevu. Posjednicima, uključujući i vlasnika medvjeda u Korenici, donesene su obvezujuće privremene mjere do konačne odluke o premještanju, stoji u odgovoru Ministarstva i Inspektorata. Najavili su da će početkom svibnja veterinarski stručnjaci zagrebačkog ZOO-a i udruge Four paws provesti procjenu zdravstvenog statusa medvjeda kako se tijekom premještanja ne bi ugrozila njihova dobrobit.

Bilo stotinu inspekcija

Međutim Željko Orešković Macola kaže da ne zna ništa o premještaju svojih medvjeda osim onoga što je pročitao u medijima.

– Medvjedi su već 13 godina ovdje, bilo je stotinu inspekcija. Kamo će medvjedi biti premješteni, u Kuterevo? Nitko ne pita kakvi su uvjeti ondje, jesu li gladni li nisu – kaže Orešković. Dodaje da ima zapisnik koji potvrđuje da njegova nastamba odgovara zakonskim propisima i da je dvostruko veća od zakonske obveze.

– Moji medvjedi imaju dovoljno prostora, imaju i bazen i nisu gladni – poručuje Orešković. Predao je, kaže, i zahtjev za otvaranje zoološkog vrta i sad čeka da komisija iziđe na teren. Državni inspektorat koji je prošli mjesec ponovno počeo s radom, a vodi ga HDZ-ovac Andrija Mikulić, nedavno je također donio odluku koja se tiče životinja, a odnosi se na pomilovanje psa Otta od eutanazije.