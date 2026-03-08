Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U OSLU

FOTO Detonacija uz američko veleposlanstvo usred noći: Policija pokrenula veliku istragu

Explosion hits U.S. embassy in Oslo, causing minor damage, police say
Foto: GWLADYS FOUCHE/REUTERS
1/2
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
08.03.2026.
u 07:03

Glasna eksplozija u blizini veleposlanstva u zapadnom Oslu čula se oko jedan sat ujutro, a iz kompleksa se vidio dim, rekli su očevici lokalnim medijima

Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko. Glasna eksplozija u blizini veleposlanstva u zapadnom Oslu čula se oko jedan sat ujutro, a iz kompleksa se vidio dim, rekli su očevici lokalnim medijima.

Glasnogovornik policije Mikael Dellemyr izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni odjel. Policijska uprava Osla priopćila je da zasad nije poznato što je uzrokovalo eksploziju niti tko je u incident upleten. „Policija je u dijalogu s veleposlanstvom i nema izvješća o ozlijeđenim osobama“, navodi se u izjavi.
Ključne riječi
SAD Oslo

Komentara 1

Pogledaj Sve
MC
mcalusic5
07:27 08.03.2026.

Naprijed Šveđani

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
MATILDIN EFEKT

Genijalne žene koje su stvarale povijest, a čija su otkrića i slavu prisvojili njihovi muževi ili kolege

Iako su njihove stvarne autorice žene, mnoga od najvećih znanstvenih, umjetničkih i književnih djela potpisana su muškim imenima. Od znanstvenih laboratorija, do umjetničkih ateljea, doprinos žena kroz povijest sustavno je umanjivan, ignoriran, a nerijetko i potpuno izbrisan, dok su slavu požnjeli muškarci s kojima su dijelile život i rad. Iako je njihova uloga u nekima od najvećih otkrića i umjetničkih djela bila ključna, imena tih tihih partnerica i nevidljivih, zaboravljenih suradnica, namjerno su izbrisana iz priče o uspjehu. Njihov rad postao je temelj slave njihovih muževa ili kolega, dok su one ostale zarobljene u sjeni kućanskih obaveza, društvenih normi i emocionalnih ucjena. Taj je fenomen je 1993. godine dobio i svoj službeni naziv - “Matildin efekt”.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!