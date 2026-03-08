Iranci tvrde: Imamo konsenzus o novom vrhovnom vođi

Prema iranskim državnim medijima, postignut je većinski konsenzus o imenovanju novog vrhovnog vođe Irana. Ajatolah Ali Khamenei ubijen je u američko-izraelskim napadima prvog dana rata prošle subote. Neposredno nakon njegove smrti formirano je tročlano privremeno vodstvo koje je preuzelo upravljanje državom, piše Sky News. U tom su vijeću iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, predsjednik pravosuđa Gholamhossein Mohseni Ejei te vjerski učenjak Alireza Arafi, koji je ujedno povezan s paravojnom organizacijom Basij.

Novog vrhovnog vođu bira Vijeće stručnjaka, tijelo sastavljeno od 88 islamskih učenjaka odanih režimu. Jedan od njegovih članova, ajatolah Mohammadmehdi Mirbaqeri, izjavio je da je postignut „više-manje većinski konsenzus“, ali da je potrebno riješiti još nekoliko proceduralnih pitanja prije konačne odluke. Prema navodima iranskih medija, unutar tijela koje bira vrhovnog vođu postoji neslaganje oko toga mora li konačna odluka biti donesena na formalnom sastanku uživo ili se može potvrditi i bez takve sjednice.

U međuvremenu je američki list The New York Times objavio detalje operacije u kojoj je ubijen Khamenei. Prema tim navodima, ključnu ulogu u prikupljanju obavještajnih podataka imala je CIA, koja je mjesecima pratila kretanje iranskog vođe i njegove kontakte. Američke i izraelske obavještajne službe navodno su doznale da će se u subotu ujutro u Teheranu održati sastanak visokih iranskih dužnosnika u kompleksu državnog vodstva te da će Khamenei biti prisutan. Na temelju tih informacija vrijeme napada prilagođeno je kako bi se pogodilo mjesto okupljanja najvišeg iranskog političko-sigurnosnog vrha.

Napad je izveden projektilima dugog dometa koje su lansirali izraelski borbeni avioni, a meta je bio kompleks u kojem se nalaze uredi predsjedništva, vrhovnog vođe i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Operacija je, prema američkim izvorima, bila rezultat višemjesečnog planiranja i intenzivne razmjene obavještajnih podataka između Washingtona i Tel Aviva.