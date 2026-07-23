Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI PRITISAK NA TRUMPA

Zastupnički dom izglasao rezoluciju: Od Trumpa traže povlačenje iz sukoba s Iranom

FILE PHOTO: U.S. President Trump delivers a speech to a joint session of Congress
MANDEL NGAN/REUTERS
VL
Autor
Vera Kadijevic/Hina
23.07.2026.
u 18:21
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Rezolucija o ratnim ovlastima usvojena je s 214 glasova za i 208 protiv, a za nju su glasala i četvorica republikanaca, pridruživši se demokratima.

Zastupnički dom američkog Kongresa u četvrtak je usvojio rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američkih vojnih operacija protiv Irana, što je još jedan pritisak na republikanskog predsjednika iz Kongresa, izvijestila je agencija Reuters.

Rezolucija o ratnim ovlastima usvojena je s 214 glasova za i 208 protiv, a za nju su glasala i četvorica republikanaca, pridruživši se demokratima. Tekst, koji je predložila demokratska zastupnica Pramila Jayapal iz Washingtona, poziva Trumpa da "povuče američke oružane snage iz neprijateljstava" protiv Irana, osim ako Kongres prethodno ne odobri nastavak vojnih operacija.

Iako predstavlja politički pritisak na predsjednika, rezolucija nema velik praktičan učinak. Kongres je posljednjih mjeseci već nekoliko puta usvajao slične mjere, no one nisu dovele do obustave američkih vojnih aktivnosti. Za rezoluciju su od republikanaca glasali Tom Barrett iz Michigana, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije, Warren Davidson iz Ohija i Thomas Massie iz Kentuckyja.

Glasanje je uslijedilo nakon što je Trump najavio pojačavanje napada na Iran te nakon nedavnih pogibija američkih vojnika. Američki predsjednik u četvrtak je obećao "veliku vojnu kaznu" Iranu i njegovim saveznicima hutistima nakon što su jemenski borci napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Američka vojska posljednjih je dana nastavila noćne zračne napade na Iran nakon što je privremeno primirje prekinuto, dok je Teheran odgovorio napadima na američke baze u susjednim zemljama.

'Količina živčanoće, automobilske trube, nepozdravljanje na ulici': Doselili iz manjih mjesta u Zagreb pa otkrili što ih je šokiralo
Ključne riječi
kongres SAD Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!